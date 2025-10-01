Asmet Salud reconoce irregularidades en órdenes de pago expedidas por juez de Concordia, Antioquia

La intervenida EPS Asmet Salud, a través de un comunicado, reconoce que existen presuntas irregularidades en órdenes de pago expedidas por el juez Promiscuo del Circuito de Concordia, Antioquia a favor de clínicas, tal como reveló la Unidad Investigativa de Caracol Radio.

Indican que han informado a los entes de control como la Procuraduría, Contraloría, Superintendencia Nacional de Salud y Agencia de Defensa Judicial sobre estas medidas impuestas y su afectación directa en el funcionamiento de la entidad.

Por otra parte, señalan que sobre los desvíos de $100.000 millones, los valores pagados reales son menores y corresponden a la depuración de cartera o saneamiento contable, los cuales devienen de un proceso judicial y el desacato a las órdenes pueden traer sanciones civiles o penales.

”ASMET SALUD EPS SAS, en cabeza de su Agente Especial Interventor coadyuva en la investigación de las presuntas irregularidades que han sido denunciadas en medios de comunicación”, dice el documento.

De igual forma, dicen que han gestionado mesas de trabajo con los diferentes entes territoriales a efectos de fortalecer el flujo de recursos y así garantizar la prestación efectiva de los servicios de salud.