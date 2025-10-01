James Rodríguez y un futuro incierto: Revelación en México que podría impactar en Selección Colombia

James Rodríguez ha tenido un paso aceptable por León de México. Si bien no ha tenido el aporte esperado, ha cumplido con algunas actuaciones en las que has destacado, así como también hubo una pérdida de motivación en la institución por cuenta de la descalificación del Mundial de Clubes, pues este fue el motivo principal por el que el colombiano aceptó firmar con el cuadro de Guanajuato.

En 28 partidos con La Fiera, su contribución ha sido directa en 8 anotaciones, con 4 goles y cuatro asistencias. Asimismo, en México ha tenido la continuidad que en los últimos cinco años no había tenido, partiendo de Everton como su última mejor experiencia entre 2020 y 2021.

¿Qué dicen en México del futuro de James Rodríguez?

El volante cucuteño firmó un contrato hasta diciembre de 2025 y, a falta de tres meses para la terminación del mismo, no hay especulaciones sobre un nuevo trato. Por el contrario, desde México reportan que en la institución ven un 2026 sin la presencia de James en León, situación que podría ser contraproducente para el futbolista, partiendo del ritmo con el que quiere llegar al Mundial.

El periodista Carlos Ponce de León, director del Diario Récord de México, informó que no ha habido un acercamiento para el nuevo contrato y que todo indica que tal situación no se producirá.

“Sobre lo de James Rodríguez… James Rodríguez y la directiva, que han dado declaraciones para fuera para decir, ‘tranquilos todos, me gusta estar en León’ y la directiva dice ‘si vamos a trabajarlo’. En realidad, no se han sentado a renovar. Aunque Nacho Ambriz (técnico) ayer dijo ‘James se va a divertir con este León’, la realidad es que no se han sentado a negociar para decir si quiero quedarme y el otro (DT) decir si quiero que te quedes“, inició diciendo.

Entretanto, agregó: “Me dicen que no va a pasar (la renovación), que no se va a quedar. Ambriz va a terminar el torneo con lo que tiene y para el siguiente, va a haber un cambio de proyecto, que no incluye a James Rodríguez”.

Sin embargo, le abrió la puerta a la posibilidad de que se pueda dar una negociación, en caso de que el nuevo entrenador influya y lo termine convenciendo. “Todo indica que no va a renovar con León, veamos si León quiere hacer el esfuerzo y si Nacho Ambriz tendrá la última palabra”, concluyó.

¿Qué dijo el nuevo técnico de James en León?

Tras la salida de Eduardo Berizzo, quien llegó a reemplazarlo fue Ignacio Ambriz, el último entrenador que sacó campeón a León. En su presentación ante los medios, manifestó que había establecido una buena charla con el ‘10′ y que se iba a divertir en su equipo.

“James es un ser humano al que tengo que saber llegarle en mi forma de ser. Fue con el que más me pude extender en la plática que tuve, tiene la ilusión, quiere ser campeón. Es que todos lo entendamos, pero reitero: parte de encontrar la identidad, tener un compromiso interno, después tener actitud en todo lo que hagamos para desarrollarnos bien. Yo lo veo bien, tranquilo. Le comenté que va a disfrutar jugar el fútbol”.