James Rodríguez se quedó sin técnico: Fuerte comunicado de León sobre la salida de Berizzo

Fin a la historia de Eduardo Berizzo al frente del León de México. La derrota a manos de Juárez por 2-0 el pasado viernes, fue lapidaria para el argentino, que no le encontró vuelta a la crisis en la que entró el equipo desde el semestre pasado, coincidencialmente después de la noticia de la descalificación del Mundial de Clubes.

Tras la caída contra Juárez, que fue la quinta del campeonato para el elenco de Guanajuato, el argentino aseguró en rueda de prensa que no tenía una decisión en cuanto a dejar el cargo y que esta debía ser bien pensada. Sin embargo, Berizzo le comunicó a las directivas su determinación de salir del equipo en la mañana de este sábado.

León, afectado por la salida de Berizzo

En el comunicado compartido por la institución, se entendió que desde las directivas veían con buenos ojos la continuidad como entrenador de Berizzo. No obstante, aceptaron su renuncia y se terminó dando un mutuo acuerdo para poner fin al contrato en buenos términos.

“Hoy por la mañana, en un acto de nobleza pocas veces visto en el futbol, Eduardo Berizzo nos ha compartido que su etapa como Director Técnico del Club León concluye, presentando su renuncia aceptada por el Club, de común acuerdo”, se lee inicialmente.

“Esta decisión, muy dolorosa para nosotros, honra la trayectoria personal y profesional de Eduardo: un hombre íntegro y lleno de valores deportivos, que siempre puso por delante las necesidades del grupo, del equipo, de los jugadores y de las personas que formamos parte de la institución, antes que las suyas”, agregaron al respecto.

El rendimiento de Berizzo con León

Berizzo llegó al León a principios de septiembre de 2024 y, tras un poco más de un año, deja el banquillo del cuadro de Guanajuato. Dirigió en total 44 partidos, con un saldo de 15 triunfos, 11 empates y 18 derrotas. Logró llegar hasta la fase de cuartos de final, luego de caer ante Cruz Azul.

Su mejor rendimiento lo alcanzó en el comienzo del Clausura 2025, en el que enlazó 10 partidos al hilo sin perder, se ubicó en la parte alta de la tabla e ilusionó a los hinchas con una buena labor en la fase final del campeonato. Sin embargo, al tiempo de la noticia de la descalificación del Mundial de Clubes, el equipo se fue a pique y no pudo darle vuelta a la hoja.

Por su parte, con Berizzo, James Rodríguez disputó 27 partidos, la suma más grande de los últimos años de carrera del colombiano. Cuatro goles y ocho asistencias fue le saldo del ‘10′ con el argentino.