Nuevo DT del León de México reveló primera charla con James: “Decían que no iba a poder con él”

Cambio de aires en el León de México. Tras la salida de Eduardo Berizzo del cargo de director técnico, las directivas tomaron la decisión de que el equipo fuera manejado por un viejo conocido: Ignacio Ambriz, quien justamente le trajo el último título a la institución en 2020, durante su primer paso entre 2018 y 2021.

Ambriz, de 60 años, fue elegido para que recomponga el camino de León, que marcha en el puesto 12 del Torneo Apertura. Dirigió su primer entrenamiento en la tarde de este lunes 29 de septiembre y alista lo que será el debut el próximo sábado 4 de octubre contra Toluca, líder del campeonato, en calidad de local.

Previo a esa práctica en el complejo deportivo La Esmeralda, Ambriz tuvo sus primeros contactos con jugadores del plantel. Uno de esos fue James Rodríguez, el capitán del equipo y máximo referente de este plantel.

Ambriz reveló la primera charla que tuvo con James Rodríguez

En la rueda de prensa de presentación de Nacho como el nuevo técnico del club, le preguntaron si había podido intercambiar palabras con el colombiano, a lo que respondió de manera afirmativa e incluso manifestó que fue con el que más pudo hablar.

“Me ha sorprendido, decían que si yo iba a poder con él o no. No se trata de poder o no”, inició diciendo sobre lo que se especulaba por la relación que puedan llegar a tener.

“James es un ser humano al que tengo que saber llegarle en mi forma de ser. Fue con el que más me pude extender en la plática que tuve, tiene la ilusión, quiere ser campeón. Es que todos lo entendamos, pero reitero: parte de encontrar la identidad, tener un compromiso interno, después tener actitud en todo lo que hagamos para desarrollarnos bien. Yo lo veo bien, tranquilo. Le comenté que va a disfrutar jugar el fútbol”, agregó al respecto.

Entretanto, resaltó la buena comunión que pudo notar en el grupo. “Viene uno de afuera, y el equipo perdió confianza, pareciera que estaban distraídos, pero siempre he creído que cuando las cosas no están bien, no puedes individualizar, tienes que ver el colectivo qué tan bien está. Esa fue la pregunta para cada uno de ellos, me van asegurando y diciendo que el grupo está bien, hay una buena unión”.

Ignacio Ambriz, nuevo DT del León / Foto: León

Ambriz y su historial dirigiendo colombianos

En total, Ambriz ha dirigido a 18 jugadores colombianos (ahora 19 con James). El primero que tuvo bajo sus órdenes fue Macnelly Torres en San Luis por allá en 2011. Luego fue Wilberto Cosme, Oswaldo Henríquez y Omar Vásquez en Querétaro entre 2013 y 2015.

Pero el primero que logró salir campeón bajo la dirigencia de Nacho Ambriz fue Carlos Darwin Quintero en el Club América.

Luego, en el Necaxa estuvo con Gustavo Culma y ahí ganaron el título de la Copa Nacional. Posteriormente, en su primera etapa con León dirigió a ocho jugadores nacionales: Alexánder Mejía, Andrés Mosquera Guardia, Yairo Moreno, Juan Calero, William Tesillo, Stiven Barreiro, Jown Cardona y Ómar Fernández Frasica.

En Toluca, entre 2022 y 2023, tuvo a Óscar Vanegas y Brayan Angulo, además de repetir trabajos con Andrés Mosquera Guardia. Los últimos colombianos habían sido en Santos Laguna, con Harold Preciado y Duván Vergara en 2024.