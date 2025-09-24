James Rodríguez recibió una calificación perfecta tras anotar con el León

James Rodríguez volvió a las canchas para jugar con el Club León de México, tras perderse la derrota (0-5) ante los Xolos de Tijuan por una lesión en el talón de Aquiles. El volante colombiano fue titular este martes en la fecha 10 del fútbol mexicano frente a Mazatlán.

El colombiano recibió una sorprendente calificación tras anotar el primer gol del partido y dar la asistencia que registró el empate 2-2 contra Mazatlán.

Les debía los goles de La Fiera y para empezar aquí les dejo el primero, el de James. 🇨🇴



¡Qué clase para ejecutar un penal! 💚🦁

Así fue el gol y la asistencia de James Rodríguez

A los 45+2 minutos, tras una falta en el área sobre el defensa Stiven Barreiro, James Rodríguez transformó en gol un cobro desde el punto penal, enviando la pelota al palo derecho del arco protegido por Ricardo Gutiérrez.

Pocos minutos después, a los 45+5, León amplió la ventaja con James nuevamente como protagonista. El capitán de la Selección Colombia ejecutó un preciso centro con su pierna izquierda que encontró la cabeza de Ismael Díaz, quien definió para vencer otra vez al arquero.

Una asistencia que dejó a más de uno sin palabras, incluyéndome. 😤🇨🇴



¡Tremendo el pase de James Rodríguez a Ismael Díaz de León para el segundo del

Esta fue la calificación de James

Aunque el León inició ganando el partido 2-0 ante Mazatlán con goles de James Rodríguez e Ismael Díaz, se dejó igualar a la mitad del segundo tiempo, con doblete de Anderson Duarte (61′ y 66′).

A pesar de este empate, el portal SofaScore le dio una calificación perfecta a James Rodríguez, 10 puntos sobre 10, los motivos de esta puntuación fue por: un gol, una asistencia, 46 de 54 pases precisos, 5 pases clave, 3 ocasiones claras creadas y 6 de 8 duelos ganados.