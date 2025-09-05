La curiosa y melancólica imagen de James Rodríguez al final del partido Colombia vs. Bolivia

Colombia se clasificó al séptimo mundial de su historia, luego de golear 3-0 a Bolivia en la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas. Con 25 puntos sumados y una jornada de antelación, el cuadro nacional aseguró su participación en la Copa de Estados Unidos, México y Canadá, tras 8 años de ausencia.

La Selección logró el tan anhelado triunfo de la mano de James Rodríguez, quien se encargó de abrir la cuenta, y Juan Fernando Quintero, que en poco más de 20 minutos dio una asistencia y anotó. Noche redonda en el Metropolitano de Barranquilla.

ASÍ QUEDÓ LA TABLA DE POSICIONES DE LAS ELIMINATORIAS, TRAS EL TRIUNFO DE COLOMBIA

James Rodríguez celebrando su gol junto Luis Díaz en la fecha 17 de las Eliminatorias / Getty Images / LUIS ACOSTA Ampliar

La curiosa y melancólica imagen de James Rodríguez al final del partido

Luego del partido y más de una hora después del final, aun cuando sus compañeros ya se habían ido a los vestuarios y zona mixta, James se sentó en la mitad de la cancha de manera reflexiva. Se quedó por cerca de 40 minutos solo y meditabundo. Tomó el celular; luego lo dejó, miró al cielo, a las tribunas, de hecho un hincha que se había quedado más tiempo en el estadio, quiso entrar a saludarlo y fue retenido por la seguridad. Solo hasta antes de apagar las luces, se paró y se fue.

Vea acá el video en cuestión:

La secuencia llega justo luego de que Rodríguez Rubio anotase su tercer gol en las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026 y sobrepasar a Radamel Falcao García como máximo goleador colombiano en las clasificatorias.

Asimismo, de no ocurrir nada extraordinario, se unirá al selecto grupo de los futbolistas nacionales que han disputado tres mundiales, listado en el que ya se encuentran Freddy Rincón, Faryd Mondragón y Carlos ‘El Pibe’ Valderrama.

