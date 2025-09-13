En Andes, asesinaron a un comerciante dentro de su casa; al parecer, estaba atado de manos

Andes- Antioquia

El pasado jueves, el alcalde del municipio de Andes, en el suroeste de Antioquia, había expresado una preocupación por la situación de orden público que está atravesando la población por cuenta de las muertes violentas que, a este viernes, la cifra se eleva a 42.

Este viernes se reportó el homicidio de una persona en zona rural vereda San Peruchito, corregimiento de La Chaparrala. La víctima fue hallada dentro de su casa e identificada como Hernán Humberto Betancur Cardona, de 52 años, quien era un comerciante de la zona. Vivía en una edificación de dos pisos; en el segundo dormía y en el primero tenía una panadería.

Según el reporte del caso, esta persona tenía tres heridas con arma cortopunzante. Dos en el estómago y la tercera en un brazo. Se indica desde el territorio que la víctima también estaba atada de manos. Al parecer, la noche anterior había departido con algunas personas, por lo que se trata de ubicarlas para poder conocer qué fue lo que ocurrió dentro de la residencia del fallecido.

Debido a que la zona tiene una compleja alteración del orden público, las autoridades, como el Ejército, aseguraron la zona y funcionarios del CTI adelantaron la inspección al cuerpo.

Cabe recordar que ese es el tercer homicidio esta semana en Andes y el segundo en el corregimiento de La Chaparrala; el otro se había registrado en el corregimiento de Tapartó.