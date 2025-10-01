Selección Colombia

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Sub-20? Fecha, hora y dónde seguir

El cuadro nacional ganó su primer partido y ahora podría clasificarse a la fase final de manera anticipada.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Sub-20? Fecha, hora y dónde seguir / FCF

La Selección Colombia avanza con paso firme su camino en el Mundial Sub-20. Los dirigidos por César Torres iniciaron el campeonato con una sufrida victoria por 1-0 sobre Arabia Saudita, gracias al solitario tanto de Óscar Perea sobre los 64 minutos de juego.

Este resultado ubica al cuadro nacional en el liderato del Grupo F con tres puntos, mismo puntaje que el del seleccionado noruego, que previamente derrotó por la mínima diferencia a Nigeria.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Sub-20?

La Selección Colombia disputará la segunda jornada del Mundial Sub-20 el jueves 2 de octubre a partir de las 3 de la tarde (hora colombiana). El vencedor de este duelo no solo quedará como líder absoluto del Grupo F con seis unidades, sino que también quedará prácticamente clasificado a los octavos de final, pues a esta instancia avanzan las dos primeras selecciones de cada grupo y las cuatro mejores terceras.

Más adelante, sobre las 6 de la tarde en Colombia, será el turno para Arabia Saudita y Nigeria. Es clave recordar que ambos compromisos se llevarán a cabo en el Estadio Fiscal de Talca.

Recuerde que las emociones de este partido y la información del torneo en general podrá seguirla en la página web de Caracol Deportes.

