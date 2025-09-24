Grupo de Selección Colombia Sub 20 en Mundial 2025: fechas y horarios de los partidos

Restan menos de cuatro días para el inicio de la Copa del Mundo Sub 20 que se disputará en Chile desde el 27 de septiembre hasta el 19 de octubre de 2025. Uruguay, último campeón del mundo en esta categoría, no podrá defender el título obtenido ante Italia en 2023, pues no estará presente en el certamen intecontinental.

Las selecciones de Conmebol que si estarán presentes en la Copa del Mundo serán Brasil, Argentina, Colombia y la anfitrión, Chile.

‘La Albiceleste’ es el equipo ubicado en la cima del palmarés histórico de esta competencia con 6 trofeos, seguido por Brasil con 5. Portugal complementa el podio con 2 títulos de campeón junto a Serbia.

Grupos del Mundial Sub-20 2025

En mayo se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial, y la Selección Colombia quedó ubicada en el Grupo F. Es decir, que en caso de clasificar en el primer puesto, jugará en octavos de final ante el segundo del E.

Si los dirigidos por el técnico César Torres avanzan desde la segunda plaza, chocarán en la siguiente fase con el segundo del Grupo B. Además, cuatro mejores terceros también se unirán a los octavos de final del Mundial en Chile.

El sorteo arrojó que Colombia haría parte del Grupo F junto a Noruega, Arabia Saudí y Nigeria.

Así quedaron definidos todos los grupos:

Calendario de Selección Colombia en el Mundial

La fase de Grupos para la Selección Colombia iniciará enfrentando a Arabia Saudí, y finalizará con el compromiso ante el cuadro nigeriano. A continuación las fechas y horarios para los partidos de ‘La Tricolor’.

Fecha 1- lunes 29 de septiembre:

6:00 pm - Colombia vs. Arabia Saudí

Fecha 2 - jueves 2 de octubre

3:00 pm - Colombia vs. Noruega

Fecha 3 - domingo 5 de octubre