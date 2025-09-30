Selección Colombia: dos presidentes de equipos de la B acompañaron a Néstor Lorenzo al Mundial Sub20
El cuadro nacional inició con victoria su participación en el campeonato mundialista.
La Selección Colombia Sub-20 inició con pie derecho su participación en el Mundial de la categoría. Con un solitario tanto de Óscar Perea sobre los 64 minutos, el conjunto venció a Arabia Saudita sumó sus primeros tres puntos en el certamen. Lo anterior le permite compartir la primera ubicación del Grupo F junto con Noruega, que previamente derrotó a Nigeria.
REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE COLOMBIA Y ARABIA SAUDITA EN EL MUNDIAL SUB-20
Precisamente, la siguiente salida del cuadro nacional será ni más ni menos que frente a los noruegos, duelo del que saldría el primer clasificado para la siguiente fase del campeonato. Y es que con 6 unidades, aseguraría la segunda posición o, por lo menos, ser uno de los mejores terceros del certamen.
Este imperdible enfrentamiento se llevará a cabo el jueves 2 de octubre a partir de las 3 de la tarde. Todos los pormenores de este compromiso sígalos en la página web de Caracol Deportes.
ASÍ ESTÁ COLOMBIA EN LA TABLA DE POSICIONES DEL MUNDIAL SUB-20
Colombia recibió sorpresiva visita en medio del Mundial Sub-20
En medio del duelo entre Colombia y Arabia Saudita, por la primera fecha del Grupo F, la transmisión oficial del partido enfocó por unos instantes a una sorpresiva visita que tuvo el conjunto nacional. En las graderías del Estadio Fiscal de Talca se pudo ver a Néstor Lorenzo, seleccionador nacional de la Mayor.
Lorenzo estaba acompañado de Iván Novella, director deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol, y los presidentes Óscar Martán (Internacional de Palmira) y Carlos Murillo (Leones). Lo curioso del caso es que ninguno de estos dos clubes tienen jugadores cedidos en el campeonato del mundo.
En cuando al seleccionador nacional, desde ya está mirando posibles refuerzos para la Mayor, teniendo en cuenta que se avecinan duelos amistosos por la fecha FIFA y el Mundial de fútbol del 2026.