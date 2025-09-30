Selección Colombia: dos presidentes de equipos de la B acompañaron a Néstor Lorenzo al Mundial Sub20

La Selección Colombia Sub-20 inició con pie derecho su participación en el Mundial de la categoría. Con un solitario tanto de Óscar Perea sobre los 64 minutos, el conjunto venció a Arabia Saudita sumó sus primeros tres puntos en el certamen. Lo anterior le permite compartir la primera ubicación del Grupo F junto con Noruega, que previamente derrotó a Nigeria.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE COLOMBIA Y ARABIA SAUDITA EN EL MUNDIAL SUB-20

Precisamente, la siguiente salida del cuadro nacional será ni más ni menos que frente a los noruegos, duelo del que saldría el primer clasificado para la siguiente fase del campeonato. Y es que con 6 unidades, aseguraría la segunda posición o, por lo menos, ser uno de los mejores terceros del certamen.

Este imperdible enfrentamiento se llevará a cabo el jueves 2 de octubre a partir de las 3 de la tarde. Todos los pormenores de este compromiso sígalos en la página web de Caracol Deportes.

ASÍ ESTÁ COLOMBIA EN LA TABLA DE POSICIONES DEL MUNDIAL SUB-20

Colombia recibió sorpresiva visita en medio del Mundial Sub-20

En medio del duelo entre Colombia y Arabia Saudita, por la primera fecha del Grupo F, la transmisión oficial del partido enfocó por unos instantes a una sorpresiva visita que tuvo el conjunto nacional. En las graderías del Estadio Fiscal de Talca se pudo ver a Néstor Lorenzo, seleccionador nacional de la Mayor.

Lorenzo estaba acompañado de Iván Novella, director deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol, y los presidentes Óscar Martán (Internacional de Palmira) y Carlos Murillo (Leones). Lo curioso del caso es que ninguno de estos dos clubes tienen jugadores cedidos en el campeonato del mundo.

📸 En el debut de nuestra Selección Colombia Sub-20, el DT Néstor Lorenzo acompañó y compartió con los jugadores y cuerpo técnico, reafirmando que la unión es nuestra mayor fortaleza.



¡Gracias, Profe! 💛💙❤️



Todos somos UN SOLO EQUIPO, ¡Colombia 𝐃𝐀𝐌𝐄 𝐄𝐒𝐎𝐒 𝟓! 🫂🫶… pic.twitter.com/ngnv9gRvnp — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 30, 2025

En cuando al seleccionador nacional, desde ya está mirando posibles refuerzos para la Mayor, teniendo en cuenta que se avecinan duelos amistosos por la fecha FIFA y el Mundial de fútbol del 2026.