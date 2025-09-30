Cesar Torres tras debut victorioso: “Fuimos justos ganadores porque siempre buscamos el arco rival”

La Selección Colombia inició el Mundial Sub-20 con triunfo, tras vencer por la mínima diferencia Arabia Saudita, partido que correspondió a la fecha 1 del Grupo F. Óscar Perea fue el que anotó el único tanto del partido al minuto 64, luego del centro de Jordan Barrera, quien recuperó la pelota en salida.

Posterior al compromiso, el director técnico de Colombia, Cesar Torres, asistió a la rueda de prensa, en donde hizo su respectivo análisis, luego de la victoria, reconociendo que fue un juego complejo de superar.

Repase acá: Colombia inicia con triunfo ante Arabia Saudita su camino en el Mundial Sub-20: resumen y goles

“Sabíamos que iba a ser bravo, que compiten, van al cuerpo a cuerpo y que iban directo, rebotes. Emparejamos la parte competitiva porque el equipo tiene calidad. Tuvimos varias ocasiones claras versus la de ellos, porque creo que solo tuvieron una en todo el juego”, afirmó el entrenador.

“Era un partido complejo, el debut ante un rival fuerte y de a poco nos fuimos acomodando en el campo, pero fuimos justos ganadores, porque siempre buscamos el arco rival”, reconoció Cesar Torres.

🎥 "Era un partido bravo, hay mucho por mejorar, necesitamos a todos los jugadores" César Torres, director técnico de la Selección Colombia Masculina Sub 20.🎙️🗣️#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/cltKuFmvO6 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 30, 2025

El técnico prosiguió hablando sobre Óscar Perea, quien fue el autor del único gol del partido, aunque reveló que en el entre tiempo tuvo que ajustar ciertas cosas: “No sorprende porque siempre ha estado en el proceso. Es el primer transferido y fue el primero en llegar al Mundial. Todos sabemos la calidad. Tocó ajustarlo en el primer tiempo porque no estaba compitiendo, él sabe que tiene liderazgo con todos los muchachos”.

Le puede interesar: Tabla de posiciones Mundial Sub-20: Así quedó la Selección Colombia tras triunfo ante Arabia Saudita

En cuanto a Néiser Villarreal, quien ingresó al minuto 60 en remplazo de Emilio Aristizabal, no tuvo mucho aporte ofensivo al no tener mucha continuidad en los últimos meses, sin embargo el técnico se quedó con sus cualidades: “Néiser tuvo cambio de ritmo, presencia de ataque, ganó rebotes y es peligro latente”.

Respecto al próximo partido frente a los Noruegos, Torres reconoció que son unos contrincantes fuertes: “físicamente, descansaremos y prepararemos lo que será ese juego”.