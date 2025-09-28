Selección Colombia en el Mundial Sub-20: Esta es la probabilidad de ganar el título, según la IA

El Mundial Sub-20 ya inició en Chile con la disputa de la fecha 1 en los grupos A y B. La Selección Colombia entrará en acción este lunes 29 de septiembre, por el Grupo F en el juego ante Arabia Saudita, rival al que enfrentó en junio en un amistoso y en el que se impuso 2-1.

La Tricolor tendrá su participación número 13 en Copas del Mundo de esta categoría. La instancia más lejana a la que logró avanzar fue el tercer lugar en 2003 en Emiratos Árabes, bajo la dirección de Reinaldo Rueda, mientras que en las últimas tres ediciones, el combinado nacional se ha quedado en cuartos de final.

Grupo de Selección Colombia Sub 20 en Mundial 2025: fechas y horarios de los partidos

¿Qué predice la IA sobre Colombia en el Mundial Sub-20?

En Caracol Radio se le preguntó a la inteligencia artificial de Copilot por la probabilidad de Colombia de ganar el primer título de la categoría, a lo que respondió que el rango es de 5% a 10%. Si bien precisa que no es una selección favorita, podría llegar lejos en el campeonato.

Entre los factores que tuvo en cuenta la IA para postular a Colombia como una selección que llegará lejos, destaca el rendimiento histórico, rendimiento actual o la plantilla.

Así le fue a la Selección Colombia en su último amistoso de preparación previo al Mundial Sub-20

Respecto al rendimiento actual, indicó: “Clasificó al Mundial tras quedar tercera en el Sudamericano Sub-20, mostrando un juego ofensivo y competitivo. Tiene un rendimiento internacional del 70% en 31 partidos previos, lo que sugiere consistencia”.

Entre el valor de la plantilla, destaca: “Jugadores destacados como Óscar Perea, Neiser Villarreal (máximo goleador del Sudamericano), y Emilio Aristizábal aportan talento y experiencia. El equipo dirigido por César Torres tiene una columna vertebral sólida y buena preparación táctica”.

“La parte competitiva la va a ir adquiriendo en el Mundial”: César Torres sobre Néiser Villarreal

Fase Probabilidad estimada Pasar de octavos 40% – 50% Llegar a semifinales 10% – 20% Ganar el torneo 5% – 10%

Tomado de Copilot

¿Cuál es la selección con más probabilidades de ganar?

La misma Copilot indica que la máxima favorita a quedarse con el título en Chile es Argentina, mientras que Colombia está en el “segundo lote” de los candidatos junto a Italia, Paraguay o Nigeria.

Argentina (18%)

Brasil (17%)

España (15%)

Francia (13%)