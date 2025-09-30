Tabla de posiciones Mundial Sub-20: Así quedó la Selección Colombia tras triunfo ante Arabia Saudita

Inicio con pie derecho para la Selección Colombia en el Mundial Sub-20. La Tricolor se impuso 1-0 a Arabia Saudita por la fecha 1 de la fase de grupos. El combinado nacional integra el Grupo F, junto a Noruega y Nigeria.

Justamente a primer turno se enfrentaron europeos y africanos, en la apertura de la zona. La victoria fue para el equipo nórdico por 1-0, gracias a la anotación de Rasmus Holten de penal al minuto 9 de partido e incluso pudo aumentar la diferencia sobre el final del partido.

Triunfo apretado de Colombia en su estreno

El combinado nacional no tuvo un estreno fácil ante el conjunto árabe, mismo rival al que en junio superó 2-0 en un amistoso. Esta vez, el cuadro saudí se mostró fuerte en zona defensiva e incluso pudo hacer daño en la parte posterior, generando acciones de peligro.

El gol llegó al minuto 64′ para la Tricolor. Jordan Barrera le robó el balón a un rival muy cerca del área, entró por zona derecha y luego lanzó el centro para que en el segundo palo definiera de primer toque Óscar Perea, quien llegó a su sexta anotación con la sub-20.

Este fue el XI inicial de Colombia ante Arabia Saudita

Instantes más tarde, al 70′, Arabia Saudita lo empató mediante Thamer Al Khaibri con una gran definición al ángulo superior derecho de Jordan García. Sin embargo, cuando recibió el balón se encontraba fuera de lugar y el tanto no subió al marcador.

Así quedó el Grupo F tras la fecha 1

POS EQUIPO PTS DIF 1 Colombia 3 +1 2 Noruega 3 +1 3 Arabia Saudita 0 0 4 Nigeria 0 0

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial Sub-20?

La Tricolor tendrá dos días de descanso antes de su próximo reto en la Copa del Mundo. Por la fecha 2 se enfrentarán los dos ganadores de la jornada inicial en el Grupo F: Colombia vs. Noruega, que podría dejar al ganador como primer clasificado a octavos de final.

Este juego tendrá lugar el jueves 2 de octubre en el Estadio Fiscal de Talca, Chile desde las 3:00 p.m. (hora de Colombia).

Por el mismo Grupo F, en el segundo turno, Nigeria y Arabia Saudita se enfrentarán a las 6:00 p.m. (hora de Colombia).