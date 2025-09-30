Cambió el pico y placa en Bucaramanga: ¿en qué vías no aplica la restricción? Resolución 017

El próximo mes de octubre, la ya existente medida de pico y placa en la ciudad de Bucaramanga, tendrá algunos cambios que debe conocer, pues infringir esta norma le podría salir costoso. Esta actualización a la restricción de movilidad, corresponde a la última rotación trimestral, es decir, estará vigente desde el mes de octubre hasta que finalice lo que resta del año 2025.

Para esta última rotación del año, se estableció que la medida, que hasta el momento se encontraba vigente solamente en la ciudad de Bucaramanga, ahora se adaptaría a toda la región metropolitana, es decir, abarcaría municipios como Giron, Piedecuesta y Floridablanca.

Lea también: 14 municipios de Santander en alerta por lluvias y heladas

Pico y placa en Bucaramanga

Esta medida se encontrará vigente de lunes a viernes entre las 6:00 AM y las 8:00 PM, mientras que los días sábado, será entre las 9:00 AM y la 1:00 PM. Es importante tener claridad de la norma, pues actualmente, la multa por circular en un vehículo que se encuentra con pico y placa, ronda los $711.000 pesos colombianos, además, de que conlleva la inmovilización del vehículo.

El orden de la medida quedó establecido de la siguiente manera:

lunes: placas terminadas en 3 y 4.

martes: placas terminadas en 5 y 6

miércoles: placas terminadas en 7 y 8

jueves: placas terminadas en 9 y 0

viernes: placas terminadas en 1 y 2

sábado: placas terminadas en 9 y 0

En cuanto a los fines de semana, la restricción tendrá programación fija, iniciando con los dígitos 9 y 0, y continuará avanzando de forma consecutiva los fines de semana siguientes. Además, es importante resaltar que esta medida y numeración, aplicará tanto para los automóviles como para las motocicletas.

Le podría interesar: Anillo Vial Externo de Bucaramanga: las obras arrancarían en 2026, tras años de retrasos

Exenciones de pico y placa

El trámite para solicitar la exención de la restricción de movilidad de un vehículo, se autorizará luego de que el solicitante realice la debida formalización de la solicitud por medio de un formulario el cual deberá presentar ante la dirección de tránsito de Bucaramanga, quienes realizarán la aprobación o denegación.

Por otro lado, también se establece que dicha exención se autorizará para vehículos en los que transiten personas en condición de discapacidad y para vehículos empresariales cuya movilidad tenga como fin objetivos laborales. En cualquiera de los casos, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga ha destinado diferentes procesos.

Según la resolución 017 del 16 de enero de 2025, esta restricción aplicará para todos los vehículos de servicio particular y público, (excepto servicio público individual, tipo taxi). De igual forma, se establece para vehículos oficiales, diplomáticos, consulares, de importación y/o matrícula extranjera.

La decisión de restablecer la medida regional, se dio luego de una reunión entre el alcalde de Floridablanca con las autoridades de tránsito de los cuatro municipios, donde se acordó aplicar nuevamente el fallo que revivió la restricción de movilidad.

Otras noticias: ¿Qué se sabe de las elecciones atípicas a la Alcaldía de Bucaramanga?