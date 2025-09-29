En Santa Marta, los motociclistas que alteren las placas de sus vehículos podrían ir a la cárcel

Santa Marta

Santa Marta refuerza los controles viales con operativos que buscan frenar la adulteración, ocultamiento o supresión de placas vehiculares, prácticas que constituyen delitos penales y ya están siendo reportadas a la Fiscalía según confirmó la Secretaría de Movilidad.

Fidel Castro, jefe de esta cartera, dijo que esta infracción ha llamado la atención del órgano fiscal, toda vez que se está frente a la comisión de un delito.

“Esto no es una travesura ni una forma válida de evadir controles. Se trata de una conducta grave, tipificada como delito en el Código Penal colombiano. Compromete la seguridad ciudadana, vulnera la trazabilidad vehicular y atenta contra el orden público”, enfatizó Castro Tapia.

Recordó que la adulteración, ocultamiento o supresión de placas configura el delito de falsedad en documento público, contemplado en el Código Penal, con penas que pueden alcanzar hasta nueve (9) años de prisión. Además, si estas acciones buscan evadir controles, engañar a la autoridad o encubrir hechos delictivos, pueden derivar en delitos adicionales que agravan la responsabilidad penal del infractor.

En el ámbito administrativo, el Código Nacional de Tránsito sanciona estas prácticas con la inmovilización inmediata del vehículo y multas superiores a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes.

Una práctica que puede llevar a prisión

El secretario Fidel Castro Tapia advirtió que: “quienes incurran en estas prácticas no solo se exponen a sanciones económicas, sino también a procesos judiciales que pueden terminar en privación de la libertad. La norma es clara y será aplicada con todo el rigor. Esta advertencia no es simbólica: es una acción preventiva para proteger la vida, el orden público y la trazabilidad vehicular en Santa Marta”.

Es así que la Secretaría de Movilidad Distrital, en articulación con la Policía Metropolitana y los agentes de tránsito, ha fortalecido los operativos de inspección en avenidas principales, zonas turísticas, barrios periféricos y accesos al transporte público.

Las acciones incluyen verificación visual y electrónica de placas, detección de dispositivos de ocultamiento, cruces de información con bases de datos oficiales y judicialización inmediata de los infractores.