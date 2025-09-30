“Yo creería que estoy por fuera del Pacto Histórico”: Alfredo Saade denuncia desplante en elecciones

En 10AM de Caracol Radio, Alfredo Saade, precandidato presidencial, respondió a la controversia generada por una fotografía en la que supuestamente aparece participando en una marcha realizada en Bogotá en respaldo a Palestina.

La movilización, que inició como un encuentro estudiantil en la Universidad Pedagógica, derivó en desmanes y grafitis con mensajes violentos. En medio de esas imágenes circuló la foto de Saade, lo que desató dudas sobre su presencia en la protesta.

“Yo vi al policía que me estaba tomando la foto, por eso le sonrío. Pero no hacía parte de esa caminata”, aseguró Saade en diálogo con Vanesa de la Torre. El dirigente político explicó que se encontraba saliendo de un edificio de oficinas cuando pasó la movilización y negó haber participado en los actos vandálicos que se registraron posteriormente.

La disputa con el Pacto Histórico

Más allá de la polémica por la foto, Saade lanzó fuertes cuestionamientos contra las directivas del Pacto Histórico. Según él, su nombre no fue incluido en el tarjetón de la consulta presidencial que se realizará el 26 de octubre de 2025.

“Yo creería que estoy por fuera del Pacto Histórico, porque si no me permitieron inscribirme es porque estoy por fuera”, afirmó. El dirigente político aseguró que cumplió con todos los requisitos para participar, pero que una “mesa cerrada” dentro de la coalición lo excluyó del proceso.

De acuerdo con su versión, sí recibió confirmación de inscripción como precandidato, pero la lista enviada a la Registraduría no incluyó su nombre. En el tarjetón aparecen Diana Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero, pero no Saade.

“No soy un hombre resentido”

El aspirante aclaró que, pese a sentirse marginado, no descarta apoyar a alguno de los candidatos que sí fueron avalados por la coalición.

“Yo soy un hombre disciplinado. Siempre he respaldado al presidente Gustavo Petro y seguiré trabajando por la unidad del país. No voy a patear el tablero”, dijo.

Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de sumarse a un Frente Amplio o de tomar otro camino político en las próximas semanas.

“No participé en desmanes”

Saade detalló que al observar la marcha decidió no cruzar la calle para evitar malos entendidos. Según su relato, permaneció en un parqueadero mientras la multitud avanzaba y fue en ese momento cuando un uniformado tomó la imagen que luego circuló en redes sociales.

“Vi jóvenes alegres, bailando y defendiendo sus causas. También saludé a líderes de distintas regiones y a adultos mayores que marchaban pacíficamente. Pero después llegaron encapuchados que nada tenían que ver con esa caminata”, aclaró.

El precandidato insistió en que no comparte discursos de odio ni consignas violentas: “Yo no soy de los que gritan ‘muerte al burgués’ o ‘abajo la oligarquía’. Creo en proteger a empresarios, jóvenes, adultos mayores y a toda la sociedad”.

La visa a Estados Unidos y la relación internacional

Durante la entrevista, también se refirió al debate sobre la visa estadounidense que ha marcado la coyuntura política reciente. Mientras Daniel Quintero aseguró haber renunciado a ese documento, Saade reveló que la suya fue renovada recientemente por diez años.

“Tengo nietos y viajo con ellos a Disney, a Europa y al Caribe. No voy a renunciar a mi visa, pero eso no significa que no respalde al presidente Petro en sus posiciones de respeto internacional”, manifestó.

Asimismo, propuso un encuentro entre Petro y Donald Trump como un gesto para la paz mundial: “Si se sientan los dos, el mundo se transforma. Ni uno se arrodilla al otro; todo debe estar basado en el respeto entre las naciones”.