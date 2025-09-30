¿Por qué razones EE.UU le puede revocar la visa a un funcionario colombiano?: estas son las causas

En los últimos días se han hecho eco noticias que tienen que ver con la revocación de visas por parte del gobierno de los Estados Unidos a varios funcionarios del gabinete del presidente Gustavo Petro (incluyendo al propio mandatario).

Esta situación ha hecho que algunos miembros del gobierno renuncien a su visa en solidaridad con Petro, y se espera que, en las próximas horas, el país norteamericano siga revocando estas credenciales.

¿Cuáles pueden ser las razones o causantes por las cuales el gobierno estadounidense le puede quitar la visa a un funcionario del gobierno colombiano o diplomático? Aquí en Caracol Radio le contamos qué dicen las leyes de ese país al respecto.

¿Por qué razones le pueden quitar la visa a un funcionario colombiano?

Según la información y las leyes estadounidenses, quienes son los que tienen la facultad absoluta de retirar una visa, las razones por las cuales puede revocarle la visa a un funcionario colombiano (o de cualquier otro país) se basan principalmente en las causales de inelegibilidad o inadmisibilidad establecidas en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de EE. UU., así como en la amplia discrecionalidad del Departamento de Estado.

Es importante destacar que el Departamento de Estado tiene una facultad total para revocar cualquier visa de no inmigrante en cualquier momento por cualquier motivo que considere “justificado” o “consistente con el interés público”. A menudo, no se hacen públicas las razones detalladas.

Aunque las razones pueden ser diversas y no siempre se revelan, algunas de las causales más comunes que aplicarían a un funcionario público incluyen:

Vínculos o Sospechas de Actividades Delictivas:

Narcotráfico: Participación o sospecha de vínculos con el tráfico de drogas.

Corrupción Significativa: Esto es una causal específica de inadmisibilidad. Incluye recibir sobornos, malversación de fondos públicos u otros actos de corrupción que impacten los intereses de EE. UU. o la estabilidad democrática.

Lavado de Dinero.



Otros Delitos Graves: Sospecha o condena por cualquier “crimen de vileza moral” (CIMT, por sus siglas en inglés) o conspiración para cometerlos.

Cualquier actividad o vínculo que represente una preocupación de seguridad para EE. UU.

Participación en Violaciones Graves de Derechos Humanos:

Funcionarios involucrados en violaciones de derechos humanos también pueden ser sujetos a revocación o restricciones de visa.

Causales Relacionadas con la Visa o el Proceso

Si se determina que el funcionario ya no es elegible para la visa que posee o que debió haber sido encontrado inadmisible al momento de la expedición por alguna causal previa (por ejemplo, si se presentan nuevas pruebas).

Violación de los Términos de la Visa:

Si se encuentra que el funcionario ha abusado de su visa, por ejemplo, al permanecer más tiempo del permitido o realizar actividades no autorizadas durante una visita a EE. UU.

Fraude o Tergiversación:

Si se descubre que el funcionario mintió u omitió información importante en su solicitud de visa.

Revocación Prudencial o Discrecional

El Departamento de Estado puede revocar una visa de manera discrecional si hay sospechas de inelegibilidad, si existe información negativa de otra agencia del gobierno, o por cualquier otro motivo que justifique la revocación en interés público, incluso si la investigación no ha concluido.

Esto otorga una amplia facultad para actuar ante información reservada o preocupaciones políticas o diplomáticas.