Los alcaldes elegidos de las regiones si queremos que haya buena relación con EE.UU: Fico Gutiérrez

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que los mandatarios locales y regionales tienen claro que la relación con Estados Unidos es fundamental para la economía y la seguridad de Colombia. Según el mandatario, los efectos de una posible “descertificación” por parte de Washington serían nefastos para el país, por lo que insistió en que debe mantenerse el apoyo a la fuerza pública y la cooperación bilateral.

“Los alcaldes elegidos de las regiones sí queremos que haya buena relación con EE.UU. Somos corrientes diferentes al Gobierno nacional y lo que buscamos es trabajar, generar empleo, atraer inversión y fortalecer la seguridad”, aseguró Gutiérrez.

Descertificación y apoyo a la fuerza pública

Gutiérrez relató que en su visita reciente a Estados Unidos, junto con el alcalde de Cali, Alejandro Éder, trasladaron un mensaje claro a las autoridades de ese país: “es mejor que a Colombia no la descertifiquen, porque los efectos serían nefastos”.

El alcalde explicó que una descertificación ,mecanismo mediante el cual Estados Unidos evalúa los resultados de un país en la lucha contra las drogas, no debe traducirse en sanciones contra la población o la fuerza pública. “No se puede afectar al Ejército, a la Policía ni al comercio. Afortunadamente, cuando desde la Casa Blanca hablaron de este tema, también reconocieron el trabajo de las autoridades municipales y de la fuerza pública”, señaló.

Tensiones con el Gobierno Petro

El mandatario paisa criticó duramente la postura del presidente Gustavo Petro frente a Washington, asegurando que sus constantes provocaciones no solo afectan la relación bilateral, sino que ponen en riesgo la economía nacional.

“Petro lo que busca es generar conflicto y victimizarse. Sale a decir que hay golpes de Estado cuando en realidad está desestabilizando. Y después de que quedó claro que no se iba a afectar ni al comercio ni a la fuerza pública, él destruyó ese mensaje para quedarse solo”, afirmó.

Asimismo, cuestionó el respaldo del Gobierno colombiano al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, calificándolo como “una tragedia para ambos países”. Gutiérrez aseguró que mientras en Venezuela se mantenga la dictadura, grupos armados como las disidencias de las FARC y el ELN seguirán teniendo refugio y apoyo logístico.

Noticia en desarrollo...