DIAN confirmó nueva subasta en octubre 2025: ¿cómo acceder? Rematan carros, joyas y apartamentos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) confirmó que durante los primeros días de octubre de 2025 llevará a cabo una nueva subasta pública en línea. En este espacio estarán disponibles para la venta vehículos, joyas, maquinaria industrial, relojes y apartamentos, todos ellos incautados o declarados en abandono a favor de la Nación.

El evento se desarrollará del 1 al 3 de octubre a través de la plataforma digital El Martillo, del Banco Popular, que es el aliado comercial de la entidad para garantizar transparencia y seguridad en el proceso.

¿Qué subasta la DIAN en octubre?

La DIAN aclaró que en esta nueva jornada se ofrecerán lotes con bienes muy variados, que van desde carros y motocicletas hasta joyas de alto valor, relojes de lujo, maquinaria pesada y apartamentos.

Todos estos artículos provienen de procesos de aprehensión, decomiso o abandono, y se entregan en las condiciones en que fueron recibidos por la autoridad aduanera. Por eso, los interesados deben revisar previamente las fichas técnicas, fotografías y, cuando esté habilitada, la posibilidad de asistir a visitas presenciales de exhibición.

El catálogo con los lotes disponibles estará publicado en la plataforma El Martillo, donde se podrán consultar detalles como el precio base, la ubicación del bien y las condiciones de venta.

Cómo participar en la subasta de la DIAN

Cualquier ciudadano puede participar en esta subasta siempre que cumpla con un requisito básico: estar registrado en la página oficial de El Martillo.

Registro: los interesados deben crear un usuario y contraseña en www.elmartillo.com.co. Depósito virtual: para poder ofertar, es necesario realizar un depósito a través de PSE en la opción “Mi cuenta - Constituye tu depósito”. Ofertas: el sistema habilitará la puja desde las 8:00 a.m. del miércoles 1 de octubre hasta las 10:30 a.m. del viernes 3 de octubre de 2025. Dinámica de la subasta: cada lote tendrá un cronómetro visible y el sistema mostrará si su propuesta está “Ganando” o “Perdiendo”. Los participantes podrán mejorar sus ofertas hasta el cierre.

Una vez finalizada la jornada, el ganador recibirá por correo electrónico el acta de adjudicación y deberá pagar el saldo en los siguientes cuatro días hábiles. El pago se podrá hacer de manera virtual o en cualquier oficina del Banco Popular, en la cuenta habilitada para remates.

¿Qué pasa si no gana la subasta?

Los depósitos que hagan los participantes que no resulten adjudicatarios serán devueltos a la misma cuenta desde la cual se realizó el pago. La DIAN y el Banco Popular insistieron en que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero adicional ni para ofrecer ventajas en el proceso.

De esta manera, la entidad busca prevenir fraudes y garantizar la confianza en este mecanismo que le permite al Estado recuperar recursos y dar un nuevo uso a los bienes que ingresan al patrimonio público.

Un punto importante que destacó la DIAN es que todos los artículos se venden en el estado en que fueron encontrados. Esto significa que pueden presentar desgastes, reparaciones pendientes o faltantes. Por eso, la recomendación es examinar con detalle las fotografías y la información publicada antes de participar.

La subasta se convierte en una oportunidad para quienes buscan adquirir bienes a precios competitivos, pero exige al comprador responsabilidad y precaución al momento de ofertar.