La pelea en el Pacto no es contra Daniel Quintero, sino contra la extrema derecha: Iván Cepeda

En 6AM de Caracol Radio el candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, habló sobre la consulta interna del movimiento político. Aseguró que la batalla contra la ‘extrema derecha’ está por encima de cualquier polémica que haya dentro de su bancada, refiriéndose a las críticas que ha generado la figura de Daniel Quientero.

Iván Cepeda responde a críticas internas en el Pacto Histórico

Durante la conversación, Cepeda respondió a los señalamientos de figuras como Gustavo Bolívar y María José Pizarro, quienes en los últimos días han expresado dudas sobre la participación de Quintero en la consulta del Pacto. Para Cepeda, su respaldo político no depende de la división frente al exalcalde, sino de un trabajo de unidad.

El senador resaltó que en el último mes de campaña ha recibido adhesiones de precandidatos y líderes sociales, lo que considera un gesto de “generosidad y unidad política” dentro del movimiento. “Contar con ellos y ellas a mi lado es fundamental para esta segunda fase que consiste en la consulta”, expresó.

Sobre la posibilidad de que la exministra Carolina Corcho pueda declinar y sumarse a su campaña, Cepeda fue enfático en que no existe un pronunciamiento oficial y que hablar de ello sería “abusivo e irrespetuoso”.

Diferencias con Daniel Quintero y reglas de la consulta

Al ser cuestionado sobre en qué se diferencia de Quintero, Cepeda afirmó que su sello político está marcado por tres décadas de trayectoria en defensa de los derechos humanos, la lucha contra la parapolítica y el combate a la corrupción. Aseguró que no representa una “imitación o clon de otro político” y que sus propuestas actualizan el programa del actual gobierno, con un enfoque en transparencia y austeridad en la campaña.

Frente a la consulta del 26 de octubre, recordó que las reglas del Pacto Histórico establecen que el ganador recibirá el apoyo de los demás candidatos. Aunque evitó responder si apoyaría a Quintero en caso de perder, sostuvo: “Yo voy a triunfar, para eso invito a la ciudadanía a participar masivamente”.

Relaciones internacionales y Estados Unidos

Otro de los temas centrales fue la relación de Colombia con Estados Unidos. Cepeda criticó lo que considera un trato unilateral y arbitrario por parte de Washington en materia de aranceles y lucha antidrogas. Señaló que Colombia ha cumplido con sus compromisos, incluyendo extradiciones e incautaciones récord de cocaína, pero que la respuesta estadounidense han sido “imposiciones unilaterales”.

En ese sentido, advirtió que la diplomacia no puede reducirse a “pleitesía” frente a otro país y llamó a construir una relación bilateral basada en el respeto a la soberanía.

Sobre la coyuntura internacional, Cepeda también se refirió al conflicto en Gaza, al calificar de “genocida” al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y recordar que tiene una orden de captura de la Corte Penal Internacional.

Campaña austera y lucha contra la macro corrupción

El precandidato presidencial afirmó que su campaña está inspirada en un acróstico: ARTE (Austera, Respetuosa, Transparente y Ética). Explicó que no cuenta con millonarios presupuestos, sino con el apoyo ciudadano en iniciativas como volantes y publicidad artesanal.

Cepeda advirtió que uno de sus principales objetivos de gobierno será enfrentar la “macro corrupción”, un fenómeno que, según él, ha infiltrado todos los niveles del Estado y de la sociedad. Plantea la creación de un Sistema Nacional contra la macro corrupción como parte central de su programa político.

Iván Cepeda y la paz total

Consultado sobre su papel en la política de paz total, reconoció que hay dificultades y críticas, pero defendió su trayectoria como negociador y facilitador de procesos de diálogo. “Seguiré sosteniendo la necesidad de que en Colombia se busque la paz”, señaló, al tiempo que resaltó la importancia de combinar las negociaciones con una política seria de seguridad.

Una consulta abierta al país

Finalmente, Cepeda destacó que la consulta del 26 de octubre no solo definirá al candidato presidencial del Pacto Histórico, sino también la conformación de las listas al Senado y a la Cámara en fórmula paritaria. Invitó a toda la ciudadanía, más allá de las bases del movimiento, a participar en este proceso democrático.

Con un llamado a centrar el debate en propuestas de fondo y no en peleas internas, Iván Cepeda reiteró que su objetivo es derrotar electoralmente a la extrema derecha y consolidar un proyecto de transformación política en Colombia.