SIC pone la lupa en el caso Kendrick Lamar: “la prioridad será devolver el dinero a los fans”

La cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá, que estaba previsto como uno de los espectáculos más esperados del año, sigue generando polémica. Más allá de las responsabilidades de organizadores o autoridades distritales, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha puesto el foco en lo que considera esencial: los derechos de los consumidores.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, la superintendente Cielo Rusinque aseguró que la entidad ya inició requerimientos preliminares para indagar sobre las causas de la cancelación y el cumplimiento de las condiciones ofrecidas a quienes compraron boletas. Sin embargo, resaltó que la prioridad inmediata es que los espectadores reciban el reembolso o la compensación que corresponda.

El precedente de otros conciertos cancelados

Rusinque recordó que no es la primera vez que la SIC interviene en casos de incumplimientos en espectáculos masivos. “Cuando se canceló el concierto de Shakira, hicimos una investigación preliminar, nos reunimos con los organizadores y acompañamos el proceso de resarcimiento. En ese caso, se acordó reagendar el evento en un tiempo perentorio”, explicó.

En el caso de Kendrick Lamar, la Superindustria busca establecer no solo las razones que llevaron a la suspensión, sino también si los compromisos de devolución de dinero y reprogramación, en caso de que se dé, se cumplen dentro de los plazos establecidos.

¿Qué pueden hacer los afectados?

La funcionaria explicó que quienes compraron boletas pueden presentar quejas directamente ante la SIC a través de los canales habilitados. “Hacemos investigaciones encaminadas al cumplimiento de condiciones generales, pero si un consumidor considera que hubo un perjuicio particular, por ejemplo, gastos de hotel o transporte, puede iniciar una acción en la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales para buscar un resarcimiento individual”, precisó Rusinque.

Esto significa que además del proceso administrativo que lidera la SIC, los consumidores tienen la posibilidad de acudir a instancias específicas para recuperar otros gastos asociados al evento.

Sanciones y alcances de la investigación

Sobre las posibles sanciones, Rusinque fue clara en que aún es prematuro anticipar decisiones, pero recordó que la ley faculta a la Superindustria para imponer multas económicas y, en casos extremos, ordenar cierres temporales o definitivos de espacios de entretenimiento que no cumplan con los reglamentos técnicos.

“Lo primero es establecer si hubo incumplimiento de las condiciones ofrecidas a los consumidores. Solo a partir de esa valoración se determinarán responsabilidades y eventuales sanciones”, señaló la superintendente.

La controversia sobre la cancelación ha incluido señalamientos cruzados entre los promotores y el Distrito, particularmente en torno a permisos de infraestructura. Sin embargo, la SIC insiste en que el foco no debe perderse: quienes resultan directamente afectados son los fans que compraron entradas con ilusión de ver al rapero estadounidense.