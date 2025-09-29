Video: Excursionista muere al caer del Monte Nama por tomarse una selfie

De forma trágica se ha vuelto viral durante las últimas horas un video en el cual se puede ver a un hombre que cayó más de 200 metros al vacío, luego de escalar el monte Nama en China.

En el metraje en cuestión, se puede ver cómo el alpinista, el cual se encontraba cerca de la cima del monte, cae al vacío luego de que este se desenganchara de la línea de seguridad que habían establecido los guías para salvaguardar a los demás alpinistas.

Video: Excursionista muere al caer del monte Nama

Según los reportes iniciales, se trataba de un hombre de 31 años, el cual se encontraba realizando la expedición a la cima del monte junto con otros alpinistas que componían el grupo.

El hombre, de quien se desconoce por el momento su identidad, se había desenganchado de la línea de seguridad establecida por los guías para tener una mejor posición para tomarse una selfie.

A man in his 30s died on Nama Peak in Sichuan, China, after reportedly untying his safety rope to take photos near a crevasse.



Witnesses said he slipped without an ice axe, slid over 200 meters, and disappeared from view. Authorities are investigating the incident.



Nama Peak,… pic.twitter.com/oeeQdVyfVq — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) September 27, 2025

Según los reportes, el hombre perdió la estabilidad y cayó, deslizándose por una de las salientes de la cima hasta que cayó al vació. Los demás alpinistas no pudieron hacer nada y tomaron la decisión tiempo después de avisar a las autoridades.

Las autoridades investigan los hechos de cerca, ya que la tragedia no fue notificada de forma oportuna y no había conocimiento sobre la expedición de forma oficial.

¿Dónde queda el Monte Nama?

El Monte Nama (o Nama Peak / Nama Feng) se encuentra en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China. Este pico es parte del macizo montañoso de Gongga (Minya Konka) y es un destino popular para el montañismo. Su altitud es de 5,588 metros sobre el nivel del mar.

Aunque se le considera un pico técnico de “nivel de entrada” para escaladores con experiencia en nieve y hielo, no debe subestimarse debido a la gran altitud y las condiciones climáticas cambiantes en la zona.

Según los reportes, el lugar ofrece vistas espectaculares de la cordillera de Gongga, lo que pudo ser el detonante para que el alpinista quisiera desatarse de la línea de seguridad y tomarse una selfie. Esto fue calificado como una acción irresponsable, ya que se trata de un punto en el que las ráfagas de viento son fuertes y pueden provocar la caída de los alpinistas más experimentados.

¿Cuántas personas han muerto en el monte Nama?

No se dispone de una cifra oficial y total de fallecimientos registrados en el Monte Nama a lo largo de su historia. Sin embargo, durante el último año si se han presentado fallecimientos en esta zona montañosa de China.

Un incidente anterior ocurrió alrededor del 30 de junio de 2025, donde un adolescente de 16 años de Hong Kong murió después de una caída fatal mientras descendía la segunda cima del Monte Siguniang (5.276 metros) en la misma provincia de Sichuan.

En abril de 2025, se confirmó la muerte de tres escaladores que se encontraban desaparecidos en el Pico Yuzhu (6.178 metros), un popular destino de montañismo. Las autoridades indicaron que los escaladores habían eludido el proceso de registro obligatorio.