Más de 15 mil familias del corregimiento de Puerto Caldas, Pereira, están sin agua hasta el domingo

Pereira

La suspensión, anunciada por Aguas y Aguas de Pereira, se extenderá hasta la medianoche del domingo 5 de octubre.

Esta se realizará debido a un mantenimiento preventivo, reglamentario y técnico del pozo profundo de 150 metros que abastece de agua a la comunidad.

Los trabajos incluyen la extracción de la motobomba actual, la instalación de una nueva y la optimización de los equipos para garantizar la calidad del agua, esto a causa de las quejas recurrentes de la comunidad y de algunos barrios que tienen cortes frecuentes en el servicio o que solo tienen agua por algunas horas del día.

Fabián Andrés Henao, subgerente comercial encargado de la empresa, aseguró que mientras dure la intervención, Aguas y Aguas garantizará el suministro del líquido mediante carrotanques, isotanques y la interconexión con otro operador.

“Estaremos utilizando unos equipos móviles que nos permitirán llevar agua con un operador que nos permita llevar agua incluso por la propia red que está ubicada en el corregimiento. De esta forma vamos a dar garantía. Aquí los invitamos a hacer un uso eficiente y racional del servicio.

Para resolver dudas y atender casos puntuales, la empresa dispuso de las líneas 116 y 606 340 11 16, donde la comunidad podrá contactarse con la entidad.

Finalmente, Aguas y Aguas confirmó que esta es una acción programada que busca mejorar el servicio y garantizar agua de calidad para todos los habitantes de Puerto Caldas.