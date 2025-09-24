Son 5 mil familias del corregimiento El Español, Santa Rosa de Cabal, que podrían quedarse sin agua

Santa Rosa de Cabal

La comunidad del corregimiento El Español, en Santa Rosa de Cabal, está realizando una petición urgente a los gobiernos municipal, departamental y nacional, pues señalan que esta zona, en poco tiempo, se va a quedar sin el suministro de agua.

Señala el presidente de la Junta de Acción Comunal del Español Alto, José Fernando Espinoza, que según un censo realizado hace algunos meses son alrededor de 5 mil familias las que se quedarían sin este suministro.

“La fuente hídrica que tenemos, aunque tiene una reserva forestal grande, tenemos en la parte de arriba a Cartón Colombia con sus pinos, sus eucaliptos, que cumplen la norma que exige la Carder, pero todos estos árboles se nos chuparon las fuentes hídricas cercanas. Entonces estamos previendo una sed crónica y una sed anunciada que vamos a tener, si no se le hace una intervención al acueducto del Español.”

Manifiesta el presidente de la junta, que la solución para esta situación es la construcción de un macroacueducto, un proyecto que ya conoce la Alcaldía y La Gobernación pero que necesita celeridad y voluntad política para su realización.

“Lo que estamos lanzando es una SOS para un proyecto que tenemos de un macroacueducto, que es la única solución, no sólo para el corregimiento. sino para varias veredas.

Por último, agregó Espinoza, que el corregimiento El Español en los últimos años se ha potenciado como un sector turístico y es allí donde se está desarrollando el saco de café más grande del mundo, la preocupación crece debido a esta situación.