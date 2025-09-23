Más del 50 % del transporte público en Pereira no pasa la prueba de emisión de gases

Pereira

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda, Carder, viene adelantando operativos de control y verificación de emisiones contaminantes en vía pública, principalmente dirigidos al transporte público.

Estos operativos, realizados en articulación con los agentes de tránsito, tienen como propósito determinar el nivel de emisiones de los vehículos que circulan en la ciudad, tanto de aquellos que funcionan con diésel como de los que usan gasolina.

Los resultados son alarmantes: de los 187 vehículos revisados hasta la fecha, el 65 % no superó la inspección, es decir, 125 automotores fueron rechazados.

El procedimiento consta de dos fases. En la primera, se hace una revisión previa para garantizar que los vehículos estén en condiciones de someterse a la prueba de gases. Sin embargo, las autoridades han detectado que muchos presentan problemas técnicos, mecánicos o eléctricos que impiden su verificación, por lo que se están imponiendo sanciones a quienes no cumplen con los requisitos.

La segunda fase se dirige a los automotores que logran pasar a la prueba de emisión de gases. Allí la situación también es crítica, ya que uno de cada dos vehículos no supera el examen.

Esta realidad evidencia el mal estado del parque automotor en la capital risaraldense, lo que contribuye a que Pereira registre índices de contaminación superiores al promedio nacional, así lo indica Hugo Hincapié, ingeniero de Calidad del Aire de la Carder.

Play/Pause Hugo Hincapié, ingeniero de Calidad del Aire de la Carder 00:36 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Desde la entidad ambiental están haciendo un llamado urgente a modernizar el parque automotor, promover el uso de tecnologías limpias, incentivar el gas natural, la transición hacia combustibles menos contaminantes y la sustitución progresiva de vehículos por opciones eléctricas.

Según la Carder, es necesario implementar una verdadera reingeniería que permita reducir la contaminación ambiental y mejorar la calidad del aire en la ciudad.

Play/Pause Hugo Hincapié, ingeniero de Calidad del Aire de la Carder 01:48 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Finalmente, reiteran el llamado a los conductores y empresas de transporte para que realicen mantenimientos preventivos, actualicen sus tecnologías y se sumen a los esfuerzos colectivos por una movilidad más sostenible que reduzca la huella de contaminación en Pereira.