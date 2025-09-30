Esta semana se va el agua en Medellín, Sabaneta, Bello y Envigado. Aquí encuentra los horarios

Medellín

Empresas Públicas de Medellín anunció que, para efectuar algunas labores de mantenimiento en su infraestructura y el lavado de los tanques de almacenamiento de algunos circuitos, se requiere interrumpir el servicio de acueducto en algunas localidades del Valle de Aburrá.

Estos son los cortes en el sur del Valle de Aburrá

Por mantenimiento en el circuito de Las Flores, el jueves, 2 de octubre, se interrumpe el servicio a las 10 de la noche, hasta las cuatro de la mañana del próximo viernes, 3 de octubre.

Esta interrupción afecta al sur del Valle de Aburrá, en barrios de los municipios de Medellín, Envigado y Sabaneta, como la Loma del Barro, El Trianón y María Auxiliadora, de Sabaneta.

Estos son los cortes en el norte del Valle de Aburrá

Durante esta semana también se anunció la interrupción diaria del servicio en el circuito de París, entre las 10 de la noche y las cuatro de la mañana del siguiente día. El objetivo de este racionamiento de agua es estabilizar el sistema que se ha visto afectado desde la semana anterior por un daño que posteriormente fue reparado.

Este corte afecta los barrios El Triunfo, El Progreso Número 2, Mirador del Doce, Picachito, Picacho y París.

Cortes de agua en el Oriente de Medellín

Las Empresas Públicas de Medellín indicaron que el canal que transporta el agua cruda, para su posterior potabilización en las plantas de La Montaña y Villa Hermosa, está funcionando en horario diurno y por ello hay cortes nocturnos en los circuitos de esta zona de la ciudad, entre las 9 de la noche y las 8 de la mañana del día siguiente.

Allí, en esos horarios, durante esta semana, se quedan sin agua en los barrios Versalles 1 y 2, La Cruz, Oriente, El Raizal, Carpinelo, San José La Cima 1 y 2, María Cano-Carambolas, La Salle, El Compromiso y La Esperanza número 2.

Otros cortes anunciados durante esta semana

Todos los días se interrumpe el servicio entre las dos de la tarde y las ocho de la mañana del día siguiente en el barrio La Avanzada.

También, se interrumpirá el servicio a barrios como Bello Oriente, La Cruz, La Honda y Versalles Número 2.

EPM agradeció la comprensión a la comunidad frente a estas interrupciones y recordó que las labores de mantenimiento de infraestructura y lavado de tanques son indispensables para poder garantizar la calidad, continuidad y confiabilidad del servicio de acueducto en esta parte del país.

De ser necesario para algunos sectores de la ciudad, se implementará el uso de carrotanques y brindar así el acompañamiento a las comunidades.

Avanzan las labores en La Estrella

Adicionalmente, la entidad indicó que avanza en las reparaciones de un daño que ocurrió en el circuito de La Estrella, en el Sur del Valle de Aburrá, afectando la prestación del servicio en gran parte de esa localidad, el municipio de Itagüí y el corregimiento de San Antonio de Prado.

En ese circuito las cuadrillas trabajaron durante toda la noche para reparar el daño y se espera que en la mañana de hoy estén terminadas las labores y se pueda iniciar el restablecimiento del servicio.