La SAE recuperó un inmueble que ocupaba irregularmente la alcaldía de Lloró en Chocó

Chocó

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) informó que recuperó un predio que estaba siendo utilizado por la alcaldía del municipio de Lloró en el departamento del Chocó que está en aparente abandono.

La entidad aseguró que en el lugar se encontraron personas ocupando el inmueble de manera irregular, entre ellos, la alcaldesa del municipio Luz Stella Serna Moreno y en un comunicado agregó: “quien intentó entorpecer la actuación ocultándose en una de las habitaciones, lo que generó retrasos en el cumplimiento de la orden. Actualmente, la diligencia avanza con el retiro de enseres y la formalización de la entrega del inmueble”.

Además, aseguró que este predio hace parte de un proceso de extinción de dominio el exsenador Mario Alberto Castaño Pérez, quien fue condenado por liderar un entramado de corrupción en un caso conocido como ‘Las Marionetas’, y explicó la SAE en otro aparte del comunicado: “Condenado por direccionar contratos y apropiarse de recursos públicos a través de una red de testaferros y funcionarios. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, esta propiedad estaba en poder de Jeiler Javier Sánchez Moreno, señalado como uno de los testaferros vinculados a la red”.

Durante la diligencia de recuperación del inmueble, una de las funcionarias de la SAE le recalcó a la alcaldía que debían desocupar el lugar y sacar los enseres.

“Pero el día de hoy usted no cuenta con un contrato, ni tiene una compraventa con la SAE, entonces por eso a usted la constituye en una ocupante irregular, porque en el día de hoy está bajo la administración de Sociedad de Activos Especiales, y el día de hoy ya hicimos la recuperación real y material. Así las cosas, tienen 10 días para sacar todos los enseres que consideren; el día de hoy pueden sacar los que también consideren. También pueden llevarlo todo o lo que ustedes organicen está bien, pero el bien ya se recuperó; también ya se hizo el cambio de las perspectivas de guardas.”