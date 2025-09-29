Empleada bancaria es condenada a 7 años de prisión por robar más de $435 millones en Sabaneta

Sabaneta, Antioquia

Una exempleada bancaria fue condenada a siete años de prisión por el delito de hurto calificado y agravado, tras ser hallada responsable de robar $435.896.654 de la entidad financiera en la que trabajaba como cajera principal, en el municipio de Sabaneta (Antioquia).

La sentencia fue dictada luego de que Jenni Marcela Ortiz Díaz aceptara los cargos durante la instalación de la audiencia de acusación. Según la investigación liderada por un fiscal de la Seccional Medellín, los hechos ocurrieron el 12 de diciembre de 2024, cuando la mujer desconectó y manipuló las cámaras de seguridad del banco para ejecutar el robo.

El material probatorio demostró que la mujer llamó a la central bancaria para solicitar la apertura de la bóveda y pidió a un compañero que saliera de la sede a recibir un supuesto domicilio, facilitando así el hurto.

El dinero fue sustraído en una tula y, desde ese mismo día, la mujer no regresó a su lugar de trabajo. Ortiz Díaz fue capturada en enero de 2025 por la Policía Nacional.

Su defensa solicitó el beneficio de prisión domiciliaria por enfermedad grave, pero el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no certificó dicha condición. Por ello, deberá cumplir la pena en el centro carcelario que determine el Inpec.