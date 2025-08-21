Pretensiones económicas de demanda arbitral por Hidroituango aumentaron en $5 billones

EPM informó que la Sociedad Hidroeléctrica Ituango reformó la demanda arbitral en curso por el contrato marco del megaproyecto, lo que elevó significativamente el monto de las pretensiones económicas.

De acuerdo con la notificación recibida el pasado 29 de julio, la reclamación pasó de $2,49 billones a $7,52 billones, es decir, un incremento cercano a $5,03 billones.

Según EPM, este aumento se debe principalmente a la actualización de algunas sumas reclamadas y a la inclusión de nuevas cláusulas penales en la demanda.

La compañía precisó que la demanda inicial buscaba que se declarara el incumplimiento por parte de EPM del contrato BOOMT —cuyas siglas significan construir, operar, mantener y transferir— relacionado con asuntos constructivos en la obra.

¿Demanda de reconvención?

En el reporte de información relevante presentado ante la Superintendencia Financiera, EPM señaló que: “esta reforma incorpora modificaciones en los hechos y pretensiones de la demanda”.

Adicionalmente, EPM confirmó que presentó una demanda de reconvención dentro del mismo proceso arbitral y aseguró que contestará la reforma de la demanda en los plazos legales —este 22 de agosto de 2025— “con argumentos técnicos, jurídicos y financieros sólidos, alineados con la estrategia de defensa desarrollada”.

Finalmente, la empresa también reiteró su disposición a continuar el proceso de manera autónoma, pero abierta al diálogo que permita resolver las diferencias derivadas del contrato BOOMT. “Con estas acciones se reitera la intención de preservar los intereses y derechos de EPM y de los demás grupos de interés, apuntando a la continuidad y finalización del Proyecto Hidroeléctrico Ituango”.