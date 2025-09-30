Encontraron sin vida a una activista trans que había sido reportada como desaparecida en Medellín

Victoria Strauss, reconocida politóloga, lideresa social y defensora de la comunidad LGBTIQ+ en Medellín, fue hallada muerta en el corregimiento de Santa Elena. La denuncia fue realizada por la organización de derechos humanos Sumapaz, que pidió justicia frente al caso.

Strauss, quien se desempeñó como exconsejera de paz entre 2017 y 2019, había sido reportada como desaparecida el 29 de septiembre. Familiares y amigos adelantaron una búsqueda para dar con su paradero, hasta que fue encontrada sin vida.

Las causas de su muerte aún son desconocidas y las autoridades abrieron una investigación para esclarecer los hechos que han sido rechazados por la comunidad.

Piden justicia

Desde la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, se exigió una investigación exhaustiva. “Strauss, activista trans, se dedicó a la defensa de los derechos humanos. Las autoridades deben actuar con celeridad”, señaló la organización.

El diputado de Antioquia Luis Peláez escribió en su cuenta de X: “Como paradoja, hace algunos meses pedía leyes que protegieran la vida de la población trans. Un abrazo para su familia y personas cercanas”.

De acuerdo con el colectivo Caribe Afirmativo, 58 personas de la comunidad LGBTIQ+ han sido asesinadas en lo que va corrido del año en Colombia.