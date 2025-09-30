Tres heridos y dos capturados dejó intento de hurto a dos adultos mayores en Medellín

Medellín

En el sector de La Floresta de Medellín se registró una alteración al orden público que dejó varias personas heridas con arma de fuego y otras golpeadas por la comunidad que intentaron tomar justicia por mano propia. La policía reaccionó y capturó a algunas personas.

Según el general William Castaño, comandante de la policía metropolitana, en la zona se reportó un intento de hurto a dos adultos mayores por parte de tres hombres que se movilizaban en motocicleta. Ante la alerta, las patrullas llegaron al lugar, pero fueron recibidas a disparos por los delincuentes y se inició una persecución.

“Los agresores fueron interceptados, siendo agredidos por la comunidad. De inmediato se realizó la captura de estos sujetos, una persona de 43 años, quien presenta lesión por arma de fuego en una rodilla, y otro hombre de 32 años con algunas laceraciones en sus antebrazos. A los detenidos se les incautó un arma de fuego tipo revólver con cuatro cartuchos. Tres de estos habían sido percutidos y la motocicleta en la que intentaban huir”, relató el oficial.

Agregó que dos personas que circulaban por la zona quedaron heridas por el cruce de disparos y están siendo atendidas en centros médicos, mientras que los capturados, uno continúa en un centro asistencial y el otro fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.