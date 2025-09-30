Rionegro: abatido el enlace de “Los Choneros” con el Clan del Golfo para exportar cocaína a EE. UU.

Rionegro- Antioquia

El mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, entregó detalles del operativo en el que fue abatido alias “El Ecuatoriano”, uno de los cabecillas del grupo criminal transnacional “Los Choneros”, quien había ingresado al país en el 2024 para fortalecer el enlace internacional con el Clan del Golfo en Colombia y exportar cocaína a los Estados Unidos. En el vecino país de Ecuador tenía antecedentes por tentativa de homicidio y asociación ilícita.

Según el reporte del alto oficial, esta persona murió en el municipio de Rionegro, Oriente de Antioquia, donde se estaba ocultando de las autoridades. El operativo fue liderado por la Dijin de la Policía, la Fiscalía y autoridades de Ecuador. En esa misma acción se capturó a tres personas y se incautó un fusil, munición, equipos de comunicación, joyas, dinero en efectivo y dos camionetas.

Investigación

Las autoridades indican que esta persona es uno de los cabecillas de ese grupo que delinque en el país de Ecuador, donde fue capturado en el 2024 en la ciudad de Guayaquil durante una fiesta de narcotraficantes que había sido organizada por alias “Celso”, cabecilla principal de “Los Choneros”, pero luego quedó en libertad y se desplazó a Colombia a fortalecer la alianza con el Clan del Golfo y enviar cocaína de manera conjunta a EE. UU.

Según la investigación que se venía adelantando por las autoridades, se estableció que utilizaba fincas como acopio de armas de fuego y acondicionar vehículos para mover droga.