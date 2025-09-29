Tres personas muertas y una más desaparecida deja un accidente en una playa de Bahía Solano, Chocó

Chocó

La alcaldía del municipio de Bahía Solano en el departamento del Chocó reportó que este lunes se registró una emergencia que le ocasionó la muerte inicialmente a tres personas y una cuarta está desaparecida en aguas del Pacífico de esa zona del país.

El reporte del caso indica que las personas, tres turistas y el trabajador de una cabaña, salieron a dar un paseo por las aguas de la playa El Almejal en el corregimiento de El Valle cuando ocurrió la emergencia. Al parecer, el trabajador, al percatarse de que los turistas se estaban ahogando, trató de socorrerlos y es el que está desaparecido.

“Desde la administración municipal de Bahía Solano expresamos nuestra solidaridad y sentido de condolencia con las familias y amigos de las tres personas que lamentablemente fallecieron ahogadas en el día de hoy durante su jornada de baño en las playas de El Valle, a pesar de la atención que le brindó la comunidad en primeros auxilios. En estos momentos, las autoridades de Socorro están realizando la búsqueda de una cuarta persona que se encuentra desaparecida”, manifestó el alcalde de Bahía Solano, el señor Leonel Valencia Pinilla.

En cuanto a esta emergencia con los tres turistas, el mandatario recordó a los visitantes y residentes la importancia de respetar las señales de precaución que están ubicadas en las diferentes zonas, lo mismo que se recomienda a estas personas hacer un uso responsable de las playas y en el ingreso al agua.