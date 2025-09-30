Tribunal ratifica condena al municipio de Bello por tragedia de La Gabriela

Medellín, Antioquia

El Tribunal Administrativo de Antioquia profirió una nueva condena contra el municipio de Bello por su responsabilidad en la tragedia ocurrida el 5 de diciembre de 2010 en el barrio La Gabriela, cuando un deslizamiento de tierra sepultó varias viviendas y causó la muerte de 80 personas.

Condena en segunda instancia por omisión estatal

La Sala Quinta de Decisión del tribunal confirmó que el municipio incurrió en falla del servicio por omisión, al no ejecutar acciones oportunas para estabilizar el terreno, ni ejercer vigilancia frente al funcionamiento del parqueadero y lavadero de carros conocido como La Báscula, cuyo manejo inadecuado contribuyó a la inestabilidad del talud.

El fallo ordena indemnizar a los familiares de Matilde Eugenia Restrepo Álvarez y Jhon Fredy Castro Sepúlveda, dos de las víctimas mortales del desastre. La decisión resuelve una apelación presentada por el abogado Javier Villegas Posada, representante legal de las familias afectadas, contra el fallo de primera instancia emitido por el Juzgado Veintiséis Administrativo de Medellín.

Lea también: Rionegro: abatido el enlace de “Los Choneros” con el Clan del Golfo para exportar cocaína a EE. UU.

Lea también: Tres heridos y dos capturados dejó intento de hurto a dos adultos mayores en Medellín

El municipio no actuó a pesar de las alertas

En la sentencia, el tribunal advierte que el municipio no podía trasladar a los ciudadanos la responsabilidad de prevenir el desastre y tampoco podía alegar exposición voluntaria al riesgo, dado que las autoridades toleraron y permitieron el asentamiento de viviendas en el sector afectado.

El fallo destaca que fueron los habitantes de La Gabriela quienes denunciaron ante la Fiscalía el riesgo que representaba la escombrera, sin que la administración municipal actuara para mitigar el peligro.

“Era al municipio al que le correspondía adoptar las medidas para mitigar el riesgo”, se lee en la decisión judicial.

Sexta condena por el caso La Gabriela

Para el apoderado de las víctimas, la decisión ratifica la gravísima omisión de las autoridades locales ante un desastre que fue advertido por entidades ambientales y por la comunidad: “Alrededor de 80 personas murieron por esa negligencia”, señaló Villegas Posada.