Embajadora de Alemania escuchó a líderes y alertó sobre crisis ambiental en el Magdalena Medio

Organizaciones de derechos hujmanos denunciaron sobre desplazamientos, contaminación y amenazas en la región.

La embajadora de Alemania en Colombia, Martina Klumpp, visitó Barrancabermeja para reunirse con autoridades locales, organizaciones sociales, pescadores artesanales y defensores de derechos humanos; quienes expusieron la difícil situación que viven por amenazas, desplazamientos y deterioro ambiental en el Magdalena Medio.

En el encuentro participaron la policía del Magdalena Medio y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), con el fin de reforzar compromisos de protección a las comunidades más vulnerables.

Klumpp expresó su preocupación por los riesgos que enfrentan líderes sociales y reiteró que “el trabajo de los defensores ambientales y de derechos humanos en esta región es vital, pero también altamente riesgoso”.

Subrayó que Alemania, país principal donante de cooperación en Colombia, continuará trabajando con ONGs y colectivos en programas de paz, biodiversidad y protección de defensores, además de insistir en la prohibición del fracking por sus impactos ambientales y sociales.

En la mesa territorial de garantías, Iván Madero, presidente de Credhos, destacó que la sesión fue “un reconocimiento a la labor de los defensores de derechos humanos en el Magdalena Medio”.

Hizo un llamado a gobernadores y alcaldes de la región a comprometerse con la protección de estas comunidades. De igual forma solicitó a la Procuraduría dar seguimiento a los pactos firmados en este espacio.

“Hacemos el llamado a las gobernaciones que no participaron esa mesa territorial de garantías que comprende cuatro gobernaciones, la de Bolívar estuvo ausente, pero se pronunció desde la distancia y eso también lo valoramos”, agregó Madero.

La embajadora Klumpp concluyó que visibilizar estas realidades a nivel internacional es clave para fortalecer la cooperación y garantizar la vida de quienes protegen el agua y el territorio.

