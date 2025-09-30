Suecia y Dinamarca tienden puentes con el Caribe en la Cátedra Europa 2025

Desde ayer, lunes 29 de septiembre, arrancó la edición número 28 de Cátedra Europa en la Universidad del Norte, uno de los eventos académicos, científicos y culturales más relevantes del Caribe colombiano. Este año, los países invitados de honor son Suecia y Dinamarca, reconocidos mundialmente por su liderazgo en sostenibilidad, innovación, bienestar social y apertura cultural.

Durante cinco días —hasta el miércoles 3 de octubre— se llevará a cabo una variada programación que incluye conferencias magistrales, exposiciones artísticas, conciertos, debates académicos y encuentros de negocios, con el objetivo de fomentar el diálogo y el intercambio de conocimientos entre el norte de Europa y la región Caribe.

Ciencia, arte y pensamiento nórdico en Barranquilla

“Estamos muy complacidos de tener a Suecia y Dinamarca como países invitados. Destaco varias actividades: la conferencia de Manuel Patarroyo sobre el cáncer; el concierto de Eurocaribe, el día miércoles; y la obra de teatro Hamlet. Tendremos también conferencias sobre Niels Bohr, el gran físico danés del siglo XX; así como charlas sobre arquitectura, diseño, actividad empresarial, arte, literatura, inmigración sueca y danesa, e innovación”, afirmó el rector de la Universidad del Norte, Adolfo Meisel.

Uno de los momentos más esperados será la participación del pensador sueco Micael Dahlén, reconocido por su visión provocadora sobre temas como el éxito, el dinero y la felicidad, y quien ofrecerá una conferencia que promete romper esquemas y estimular el pensamiento crítico.

También hizo presencia Jens Godtfredsen, embajador de Dinamarca en Colombia, quien destacó la importancia del evento como espacio de conexión entre culturas:

“Es muy importante para mí estar aquí, como país invitado especial junto a nuestros vecinos de Suecia, para hablar de las cosas que nos unen —que son muchas. Aunque se trata de países lejanos, hay muchas más conexiones de las que quizás sabemos. Trabajamos estrechamente en numerosos proyectos concretos, y esta es una excelente oportunidad para hablar de esa colaboración”.

28 años de historia, conocimiento y conexión global

En casi tres décadas, Cátedra Europa ha contado con la participación de más de 55 países, 4.000 conferencistas y 165.000 asistentes. Este año, con cerca de seis mil inscritos, el evento reafirma su compromiso con el conocimiento global y el diálogo intercultural.

La edición 2025 girará en torno al encuentro entre Escandinavia y el Caribe, abordando temas clave como la ciencia, la salud, la creatividad, el emprendimiento, el arte y la sostenibilidad, con el objetivo de estrechar lazos entre regiones distantes pero conectadas por valores y desafíos comunes.