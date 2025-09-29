Colombia cambia los exámenes para licencia de conducción: requisitos y nuevos centros autorizados

El Ministerio de Transporte ha implementado una transformación en el proceso de evaluación para obtener o renovar la licencia de conducción en Colombia. A través de la Resolución N.° 20253040037125, se oficializa que los exámenes finales, tanto teóricos como prácticos, ya no serán administrados por las escuelas de conducción, sino que estarán bajo la vigilancia de los Centros de Apoyo Logístico y de Evaluación (CALE).

Este nuevo modelo busca asegurar una evaluación más rigurosa y objetiva de las habilidades de los conductores, mejorando así la seguridad vial en el país.

¿Quién controlará los exámenes de conducción en Colombia?

Con esta normativa, los CALE se convierten en los únicos autorizados para supervisar y ejecutar los exámenes necesarios para obtener o renovar la licencia de conducción. Estos centros deberán cumplir con estándares técnicos y pasar por un proceso de habilitación antes de empezar a operar oficialmente. El Ministerio de Transporte determinará la fecha de inicio para el funcionamiento de estos centros, una vez se certifiquen formalmente.

Tipos de Centros CALE: Clasificación según categorías de licencias

El artículo 3.7.4 de la resolución establece tres tipos de centros CALE, diferenciados según las categorías de licencias que pueden evaluar. Estos centros podrán ser instituciones de educación superior públicas o privadas.

Clase I: Autorizados para aplicar pruebas en categorías A1, A2, B1 y C1.

Autorizados para aplicar pruebas en categorías A1, A2, B1 y C1. Clase II: Pueden evaluar licencias B2 y C2, además de todas las categorías de la clase I.

Pueden evaluar licencias B2 y C2, además de todas las categorías de la clase I. Clase III: Están habilitados para evaluar licencias B3 y C3, incluyendo también las de clases I y II.

Requisitos para que una institución sea habilitada como CALE

Para que una entidad pueda ser reconocida como un Centro de Apoyo Logístico y de Evaluación, deberá cumplir con una serie de condiciones técnicas, legales y operativas, especificadas en el artículo 3.7.1.1 de la resolución.

Personal evaluador certificado

Se exige como mínimo un (1) evaluador con certificación vigente en conducción, emitida por el Ministerio de Transporte a través del sistema RUNT, ajustado a la categoría de licencia que se evaluará en el centro.

Flota vehicular adecuada

Cada CALE deberá contar con al menos un (1) vehículo por cada categoría autorizada. Estos automotores pueden ser de propiedad o adquiridos mediante arrendamiento financiero y deben cumplir con los requisitos técnicos exigidos por la norma.

Seguros obligatorios

Los centros deben contratar seguros de responsabilidad civil extracontractual y de accidentes personales. La vigencia de estas pólizas es obligatoria para operar legalmente.

Certificación en seguridad de la información

La norma exige contar con una certificación ISO 27001, expedida por un organismo acreditado por ONAC o su equivalente, para garantizar la protección de los datos en los sistemas de información del CALE.

Registro y tarifas ante el RUNT

Las instituciones deberán pagar la tarifa correspondiente ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), conforme a la Resolución 20223040055235 de 2022, o cualquier norma que la sustituya.

Documentación requerida para la habilitación de los CALE

Además de cumplir con los requisitos técnicos, los centros interesados en prestar el servicio deberán presentar la siguiente documentación:

Carta de intención firmada por el representante legal de la institución.

Resolución vigente de registro ante el Ministerio de Educación Nacional, según aplique.

Acreditación en alta calidad, registrada en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) , cuando sea exigible.

, cuando sea exigible. Certificaciones ISO 9001, 14001 y 45001, avaladas por la ONAC.

Plan detallado de implementación con fases de desarrollo, incluyendo proyección de inversiones, contratación de personal, infraestructura física y tecnológica requerida.

¿Cuándo entrará en vigencia este nuevo modelo de evaluación?

El Ministerio de Transporte será el encargado de definir cuándo comenzarán a operar los CALE oficialmente, una vez cada centro cumpla con todos los requisitos y complete su proceso de habilitación. Este cambio marca un paso importante hacia una formación y evaluación más técnica y controlada para los conductores colombianos.