Presupuesto 2026: “No hay obras claves para el Atlántico”, advierte la bancada costeña

Miembros de la bancada costeña criticaron con dureza la distribución de los recursos en el Presupuesto General de la Nación 2026, asegurando que el presidente Gustavo Petro “sigue castigando a las regiones”, con reducciones significativas que afectan al Atlántico.

Los congresistas coinciden en que, si bien el departamento ha recuperado cerca de $723 mil millones frente al presupuesto en ejecución de 2025, la cifra no compensa los más de $1 billón que le fueron recortados en la actual vigencia. El monto asignado para 2026, unos $2,8 billones, resulta insuficiente frente a las necesidades de inversión, especialmente en infraestructura.

En el plan no se contemplan obras de infraestructura claves como la demolición del viejo puente Pumarejo, la remodelación del aeropuerto Ernesto Cortissoz o los viaductos en la vía Barranquilla – Ciénaga. Sólo se destacan trabajos de mantenimiento y mejoramientos de carreteras como la carretera Turbo-Cartagena-Barranquilla-Santa Marta-Riohacha-Paraguachón, la rehabilitación del corredor Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad y el mejoramiento del corredor Puerta de Hierro-Palmar de Varela y Carreto-Cruz del Viso.

“El presidente Petro sigue castigando a las regiones de Colombia, no solamente al Atlántico, Antioquia, Bolívar, Magdalena y a muchos departamentos del país. ¿Para qué quieren una reforma tributaria si no invierten en las regiones? ¿Para qué quieren seguirle tocando el bolsillo a la gente si no hacen nada para que las regiones prosperen y se desarrollen?, dijo el senador Mauricio Gómez.

“Atlántico necesita proyectos nuevos”

Por su parte, el representante a la Cámara, Modesto Aguilera, señaló que “El Atlántico no necesita remedios caseros ni remiendos, sino proyectos de gran escala”.

Tambien agregó que “es inaceptable que el Atlántico solo figure con obras de simple mejoramiento y mantenimiento en transporte. Nuestro departamento no necesita remedios caseros ni remiendos tampoco. Necesita proyectos nuevos, de gran escala y con un impacto estratégico que impulsen la competitividad y ofrezcan soluciones a problemas estructurales, como la movilidad metropolitana o, por ejemplo, la conectividad portuaria”, mencionó.

A su turno, la representante a la Cámara, Jesmi Barraza, cuestionó la baja ejecución del presupuesto 2025 en el departamento del Atlántico y solicitó obras como el puente de la hermandad y conexiones para nuevos proyectos industriales.

“El departamento del Atlántico parece que no existiera en el mapa del territorio”, sostuvo. Además, sobre las obras en el departamento agregó, qué “si vamos a la Aeronáutica Civil, la ejecución va en un 19 %. Si miramos la ANI, está en un 16 %. Y en Invías, un 27 %”.

La bancada del Atlántico aseguró que continuarán dando la pelea en los debates del presupuesto ya que el departamento ve mermada su capacidad de inversión por el ajuste presupuestal.