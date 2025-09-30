MinEducación se pronunció sobre supuesto título falso del rector de la Uniautónoma

El Ministerio de Educación anunció que pondrá en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación las denuncias relacionadas con una presunta falsedad en la hoja de vida del rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Jorge Senior.

La denuncia fue interpuesta por dos sindicatos de la institución educativa, entre ellos el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma del Caribe (Sintrauac), los cuales aseguran que Senior aparece en la plataforma CvLAC del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación como magíster en Filosofía de la Universidad del Valle, título que, según la información conocida, no posee.

En un pronunciamiento oficial, la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación señaló que, frente a la posible comisión del delito de falsedad en documento, se dará traslado del caso a la Fiscalía General. Esto, tras detectar inconsistencias en los registros de formación académica del rector en la plataforma CvLAC.

“No podemos tener un rector cuestionado”

Nataly Álvarez, presidenta de Sintrauac, manifestó su preocupación por la permanencia de Senior en el cargo, argumentando que no cumple con los requisitos académicos exigidos para el ejercicio de la rectoría.

“No podemos tener un rector cuestionado en términos de una presunta falsedad y cuestionado porque no tiene los títulos que se deben por lógica tener, que está en el estatuto y que además los docentes están por encima de él. Para que la Universidad Autónoma del Caribe contrate a un docente de planta, mínimo tiene que tener maestría”, dijo Álvarez.

Asimismo, cuestionó la explicación del rector sobre un supuesto olvido al actualizar su hoja de vida en la plataforma CvLAC.

“Decir que ‘se le olvidó’ o ‘se le pasó’ actualizar el CvLAC porque colocó una fecha aproximada de grado, genera un manto de dudas. Al diligenciar la hoja de vida, no se pueden incluir títulos que no existen. Si uno no se ha graduado, no puede colocar el título”, concluyó Álvarez.

Nunca he afirmado tener título de maestría”: dice el rector

A través de un comunicado oficial, el rector Jorge Senior se pronunció frente a las acusaciones y explicó los motivos del error registrado en su perfil profesional. Señaló que se trató de una imprecisión y que la información ya fue corregida.

“Mi hoja de vida siempre ha sido de conocimiento del Ministerio de Educación Nacional. Ni antes, ni ahora, he afirmado tener título de maestría”, aseguró el rector.

Senior explicó que sí cursó una maestría en Filosofía, pero que no obtuvo el título por razones administrativas ajenas a su voluntad.

“Se trataba de una formación de maestría concluida, pero de la que no obtuve grado. (…) Habiendo sido alertado de una imprecisión en mi CvLAC, se procedió hace más de un mes a efectuar su corrección. Por transparencia, incluso, también se informó al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación”, indicó.

Además, el rector defendió su nombramiento señalando que su designación se ajusta a la normativa vigente en casos de vigilancia especial.

“He sido designado como rector teniendo en cuenta mi formación de pregrado y mi experiencia de más de 25 años en educación, ciencia, tecnología e innovación. Así lo permiten las normas aplicables de orden nacional que rigen los casos de vigilancia especial”, puntualizó.