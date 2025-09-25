Balance positivo de los escenarios deportivos en el Quindío: vicecontralor General de la República

Armenia

En su visita al departamento, el vicecontralor General de la República Carlos Mario Zuluaga se mostró optimista frente a las obras que lograron rescatar y finalmente podrán estar al servicio de los ciudadanos.

Explicó que hace más de un año evidenciaron en el Quindío un inventario de obras que superaban los 300 mil millones de pesos y que generaban inquietud a los veedores porque podrían convertirse en elefantes blancos.

“La Contraloría General de la República lo que primero tiene que expresar es un balance positivo de lo que ha sido el rescate de obras en el departamento y en su capital en la medida de que aquí teníamos hace más de 1 año un inventario de obras que superaban los 300.000 millones de pesos que venían quizás de otra administración y que generaban un poco de inquietud a los veedores porque podían convertirse en elefantes blancos o en obras críticas abandonadas", indicó.

Puntualmente sobre el coliseo Multideporte que costó más de 43 mil millones, dijo que tiene un impacto positivo en el área deportiva gracias a la articulación de la administración municipal, departamental, los veedores, el contratista y las entidades territoriales.

Informó que ya habían entregado proyectos por 61 mil millones de pesos entre los que se encontraban tres vías departamentales y dos instituciones educativas.

Ahora también considera el panorama es alentador porque dos obras como el complejo acuático y el coliseo Multideporte que son de gran relevancia y con un presupuesto de 85 mil millones de pesos, se pondrán en funcionamiento para el disfrute de los ciudadanos.

“Aquí en el departamento del Quindío hace más de 1 año teníamos, como les dije, casi 300. 000 millones de pesos en obras inconclusas, ya habíamos entregado proyectos por 61.000 millones de pesos entre los que se encontraban tres vías departamentales y dos instituciones educativas, una en el municipio de Quimbaya y otra aquí en el en el municipio de Armenia, 61 000 millones de pesos que ya se lograron de alguna manera rescatar y hoy con las visitas que estamos haciendo, con veedores y con la ciudadanía, estamos hablando de dos importantes proyectos que se ponen también al servicio “, mencionó.

Asimismo, indicó que realizan seguimiento a 11 obras en el departamento entre esas el mejoramiento del aeropuerto internacional El Edén de la ciudad donde sostuvo hay retraso y que está administrado por la aeronáutica civil por lo que ha tenido dificultades para la ejecución de las obras.