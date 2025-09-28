Listo el plan para la cosecha cafetera en Quindío que se estima en 150.000 Millones de pesos

Lanzamiento del plan cosecha cafetera en el Quindío, mirador Alto de la Cruz en Circasia. Foto: Adrián Trejos

Armenia

En el municipio de Circasia en el Quindío lanzaron el plan de la cosecha cafetera en ese departamento para este segundo semestre del año que se espera le deje a la región más de 150 mil millones de pesos en ingresos.

En un acto conjunto entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Alcaldía de Circasia y el Comité de Cafeteros del Quindío, se llevó a cabo la oficialización del Segundo Plan Cosecha 2025 en el mirador Alto de la Cruz en el municipio de Circasia.

El director ejecutivo del Comité de Cafeteros del Quindío, José Martín Vásquez Arenas, informó que para esta segunda cosecha del año se proyecta una producción de 8 millones de kilos de café pergamino seco.

Estimado de producción de café en Quindío

La producción total proyectada para el año 2025 es de 18.000.000 de kilos de café pergamino seco, de las cuales el 48% corresponde al segundo semestre. Con un precio promedio de $24.000 por kilo, el valor económico estimado de esta cosecha alcanza los $232.704.000.000, consolidando a la caficultura como un pilar fundamental de la economía regional.

Municipios en cosecha cafetera

Durante este segundo semestre, los municipios con mayor concentración de producción serán Quimbaya, Filandia, Circasia, Montenegro, Armenia y La Tebaida.

Seguridad en la cosecha cafetera

El comandante del Departamento de Policía del Quindío, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate informó “Se han dispuesto más de 150 uniformados para reforzar el trabajo de los carabineros en las zonas rurales, con el propósito de garantizar la seguridad de los caficultores y recolectores durante la temporada de cosecha”

Según el monitoreo de floraciones a lo largo del año, se proyecta que la cosecha del segundo semestre inicie en el mes de septiembre y se extienda hasta la segunda quincena