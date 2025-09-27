En Quindío, tierras que fueron del exnarcotraficante Carlos Lehder ahora la cultivan mujeres

Asociación de Mujeres Víctimas y Emprendedoras por la Paz (ASOMUVIEMPAZ). beneficiarias de tierras en el Quindío. Foto: Cortesía Agencia Nacional de Tierras

Armenia

Buena noticia, En el Quindío, 12 mujeres siembran frutos y paz en las tierras que antes fueron dominio de Carlos Lehder, exlíder del cartel de Medellín, el predio está ubicado en zona rural del municipio de La Tebaida.

El predio Bello Horizonte, de 24 hectáreas en La Tebaida, Quindío, que alguna vez fue emblema del narcotráfico y del despojo bajo el dominio de Carlos Lehder, uno de los fundadores del cartel de Medellín fue entregado a la Asociación de Mujeres Víctimas y Emprendedoras por la Paz (ASOMUVIEMPAZ).

Según la Agencia Nacional de Tierras, estas mujeres que, tras haber sufrido el conflicto armado, llegaron desde distintos rincones del país, Antioquia, Cauca, Caquetá y Santander. Después del desplazamiento, del desarraigo y de años de esperar justicia, hoy son propietarias de tierra en La Tebaida, Quindío.

Y no de cualquier tierra: un predio de 24 hectáreas entregado por la Agencia Nacional de Tierras ─ANT─ que alguna vez estuvo en manos del narcotraficante, Carlos Lehder.

Según los registros de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), este predio hizo parte de los bienes incautados al narcotráfico y, en articulación con la Agencia Nacional de Tierras, fue entregado a esta asociación de mujeres víctimas como parte del cumplimiento del Punto 1 del Acuerdo de Paz: la Reforma Rural Integral.

Hoy, en ese mismo suelo, las 12 mujeres de ASOMUVIEMPAZ arrancan la maleza, preparan la tierra y siembran para la soberanía alimentaria del país. En comunidad cultivan plátano, cacao, tomate, cilantro, ahuyama, mandarinas y otros productos, mientras van levantando huertas agroecológicas que florecen como símbolo de resistencia. Sueñan con criar gallinas, producir sus propios abonos y caminar hacia la autosuficiencia.

Mujeres victima de conflicto sembrando en tierras del Quindío que fueron del excapo Carlos Lehder. Foto: Cortesía Agencia Nacional de Tierras Ampliar

Natalia Pérez Alonso, coordinadora de la ANT en Quindío, aclaró: “El camino no ha sido fácil. Han pasado más de diez años desde que este predio fue incautado y no faltaron voces que cuestionaran que se adjudicara a mujeres víctimas. Sin embargo, el proceso logró superar múltiples filtros jurídicos, técnicos y sociales, y hoy se convierte en símbolo de una política de tierras con enfoque reparador”.