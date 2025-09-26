Fenavi pronostica aumento de precio del huevo y el pollo por cierre de la vía al Llano

En entrevista con 6AM Caracol Radio, el presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), Gonzalo Moreno, advirtió que el cierre y las restricciones en la vía al Llano tendrán un impacto directo en el precio del huevo y el pollo.

Según el dirigente gremial, la dificultad para movilizar la carga desde los Llanos Orientales hacia Bogotá ya está generando sobrecostos cercanos al 300 %, lo que inevitablemente se trasladará a los consumidores en los próximos días.

Sobrecostos y demoras en la movilidad de alimentos

Moreno explicó que la vía alterna disponible solo permite el paso de aproximadamente el 40 % de la carga, lo que complica la operación logística. Un trayecto que antes tomaba cerca de cuatro horas ahora puede tardar hasta catorce. Esto, sumado a la falta de camiones y al desinterés de algunos transportadores por cubrir esa ruta, ha encarecido significativamente los costos de transporte.

“En la práctica, mover un tractomula en esa vía puede tardar de ocho a diez minutos en una sola curva, porque debe hacer varias maniobras en reversa. Esto hace que el producto llegue más tarde y mucho más caro”, afirmó el presidente de Fenavi.

El directivo detalló que de los Llanos Orientales proviene entre el 8 % y 9 % del huevo y el pollo que se consume en Bogotá. Aunque el volumen parece bajo, la capital es el principal mercado del país, y los productores de Meta y Cundinamarca, donde se concentran más de 5,6 millones de aves en producción, son los más afectados.

Riesgo de desabastecimiento y mortalidad de aves

A la par de los costos, Fenavi advierte que los bloqueos y la intermitencia en la movilidad ponen en riesgo el bienestar animal. Los pollitos pequeños y las aves de engorde requieren traslado en tiempos específicos, pero las demoras hacen que en ocasiones sea imposible cumplir con los estándares sanitarios.

“Estamos haciendo todo el cuidado posible, pero hay granjas en Guayabetal y Quetame que no reciben suficiente alimento. En algunos casos hemos tenido que racionar el suministro para evitar muertes por inanición”, dijo Moreno, recordando que situaciones similares ya habían ocurrido en 2021 durante los bloqueos por paro nacional.

El dirigente también alertó sobre la posibilidad de que, si las lluvias persisten, la banca de la vía alterna se desplome, lo que dejaría a los productores con rutas aún más precarias, como la de Choachí.

Impacto en el bolsillo de los colombianos

El aumento de costos en transporte y logística tendrá repercusiones inmediatas en el precio final de huevo y pollo. Moreno explicó que, aunque la producción nacional seguirá garantizando el abastecimiento en Bogotá y otras ciudades, los consumidores empezarán a notar un alza en las tiendas de barrio y supermercados en el corto plazo.

“Traer un huevo o un pollo desde el Llano hoy cuesta tres veces más. Eso se va a ver reflejado en el precio que paga la gente”, aseguró.