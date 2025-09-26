Hospital de San José da ultimátum a la Nueva EPS: plazo hasta el 30 de noviembre para cumplir deudas

Bogotá enfrenta nuevamente un episodio crítico en su sistema de salud. El Hospital de San José, uno de los centros médicos más reconocidos del país, anunció la suspensión de servicios a usuarios de la Nueva EPS por los retrasos en los pagos que mantienen a la institución en una difícil situación financiera.

Sin embargo, tras una reunión con directivos de la entidad promotora, hay un panorama menos sombrío y la posibilidad de continuar con la prestación de servicios.

Una crisis común en el sector salud

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, el doctor Carlos Humberto Pérez Moreno, director general del Hospital de San José, explicó que la decisión de enviar una carta de terminación unilateral del contrato con la Nueva EPS fue producto de meses de incumplimientos.

Según el médico, esta no es una problemática aislada:

“No es solamente para dos hospitales, es una situación común al sector. O no hay pagos, o los pagos se demoran, o los pagos son parciales. Y realmente, nosotros estamos en una situación financiera difícil”, señaló Pérez.

La falta de recursos ha generado que proveedores exijan pagos anticipados para continuar despachando insumos médicos, lo que afecta directamente la operación de los hospitales y pone en riesgo la atención a los pacientes.

¿Qué pasará con los usuarios de la Nueva EPS?

Pérez aclaró que, a pesar de la carta enviada, los servicios siguen prestándose con normalidad.El hospital garantizó la atención hasta el 30 de noviembre de 2025, dentro del plazo de los 60 días estipulados en el contrato tras la notificación de la terminación.

No obstante, hay un punto clave: el director informó que tuvo una reunión con la nueva directiva de la Nueva EPS, un equipo que apenas lleva un mes en funciones y que aseguró no conocer la magnitud de la crisis que enfrentan varias IPS en el país.El encuentro dejó un ambiente de esperanza:

“Tienen toda la voluntad de ayudarnos a solucionar el problema económico en el que estamos. La próxima semana tendremos nuevas reuniones para definir los temas de cartera y flujo de caja”, indicó Pérez.

Un posible acuerdo financiero

La continuidad de los servicios depende de un pago inmediato. El Hospital de San José espera que la Nueva EPS haga un giro el próximo mes y aclare el resto de la deuda pendiente. De cumplirse este compromiso, la institución retiraría la carta de terminación y mantendría su lugar dentro de la red de atención de la EPS.

“Si eso sucede, nosotros podemos seguir trabajando sin problema y continuar prestando los servicios a los usuarios”, precisó el director.