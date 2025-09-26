Estas son las Empresas y ONGs más admiradas en Colombia según encuesta Cifras y Conceptos

El más reciente Panel de Opinión de Cifras & Conceptos, en su decimoséptima edición, reveló cuáles son las empresas y organizaciones sociales más admiradas por los líderes de opinión en Colombia.

Esta encuesta, considerada una de las mediciones más relevantes en el país, recoge la percepción de políticos, académicos, empresarios, periodistas y expertos de diferentes sectores sobre instituciones y actores que marcan la agenda nacional.

Crepes & Waffles, Ecopetrol y EPM: las empresas mejor valoradas

Dentro del sector empresarial, Crepes & Waffles se consolidó como la compañía más admirada por los líderes de opinión. El restaurante colombiano, reconocido por su modelo innovador de empleo femenino y sostenibilidad, se posiciona junto a dos gigantes del sector energético: Ecopetrol y Empresas Públicas de Medellín (EPM).

Estas tres empresas, aunque de naturalezas distintas, gastronómica, petrolera y de servicios públicos, tienen una percepción positiva por parte de los colombianos frente a su impacto en el desarrollo económico y social del país.

El listado también incluye a marcas icónicas como Alpina, Nutresa, Grupo Sura, Argos, Bancolombia y Arturo Calle, que mantienen altos niveles de reconocimiento por su gestión empresarial y compromiso con la innovación y la responsabilidad social. Del mismo modo, compañías como Postobón, Tecnoglass, Alquería, Grupo Aval, Davivienda, Juan Valdez, Nubank, Colombina y Mario Hernández aparecen en la lista de las más recordadas por los líderes.

ONGs y fundaciones: Dejusticia y Cruz Roja lideran la admiración

El estudio también destacó a las organizaciones sin ánimo de lucro (ONGs y fundaciones) que generan mayor admiración en el país. En el primer lugar se ubica Dejusticia, un centro de estudios jurídicos que se ha convertido en referente en el análisis de políticas públicas, justicia y derechos humanos.

Le siguen la Cruz Roja Colombiana, reconocida por su capacidad de respuesta en emergencias y desastres naturales, y la Fundación Corona, que lidera proyectos educativos y sociales de gran impacto en diferentes regiones.

El top de organizaciones más destacadas lo completan la Fundación Ideas para la Paz (FIP), dedicada a estudios sobre conflicto y paz en el país, y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), que ha desarrollado investigaciones clave sobre política y dinámicas territoriales.

Entre las organizaciones mencionadas por los líderes también figuran iniciativas de gran reconocimiento como la Fundación Santa Fe, Red PaPaz, la Fundación Solidaridad por Colombia, el Banco de Alimentos, la Fundación Pies Descalzos de Shakira y Unicef, todas con un trabajo visible en temas de salud, educación, infancia y seguridad alimentaria.