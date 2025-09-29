Precio del dólar hoy en Colombia, para este 29 de septiembre, según el Banco de la República

Para Colombia, el precio que se establece en los productos extranjeros y en la venta de los mismos, es importante, puesto que la mayoría los consumen varios ciudadanos y a su vez, son de gran relevancia para el país. Las principales importaciones que realiza el país son las siguientes:

Aceites y combustibles.

Productos químicos.

Medicamentos y vacunas.

Vehículos y medios de transporte.

Maquinaria pesada y entre otros.

Asimismo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, mostró en uno de sus últimos informes, el cual fue lanzado en julio, que la compra de estos insumos aumentaron un 16,2%, representando unos US$6.484 millones. De igual manera, presentaron un balance en el que se mostraba el crecimiento en compras en estos países: China, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, México, Vietnam, entre otros.

Por otro lado, es importante señalar que, el precio que se maneje en el mercado internacional y el comportamiento que tenga el dólar, influyen en la compra y establecimiento en el precio de estos productos.

Lea también: ¿Hay complicaciones para los exportadores de café por la baja del dólar en Colombia?

¿A cómo está el precio del dólar para este 29 de septiembre?

Para este 29 de septiembre el precio de dólar se cotizó en 3.908 pesos colombianos, según el TRM del Banco de la República. Esto representa un leve crecimiento en su valor, pues el viernes 26 de septiembre, cerró en 3.900 pesos.

El precio del dólar en Colombia sigue siendo un tema de conversación en el país, ya que desde julio ha presentado una tendencia a la baja, pues durante aquel mes estuvo cerca a los 4.000 pesos colombianos, y ahora, se cotiza por debajo de este valor.

Lea también: ¡Subió de nuevo! Cierre del dólar en Colombia para HOY 26 de septiembre, según Banco de la República

Cierre del precio del dólar para este 29 de septiembre

El grupo AVAL presenta diariamente el cierre del dólar, pero, esta actualización se da después de la 1:30 de la tarde. El último reporte que se tiene es del pasado viernes, 26 de septiembre, dónde cerró con un valor de 3.900 pesos colombianos.

Compra y venta de dólares en las principales ciudades del país HOY, 29 de septiembre

Esta es la cotización de la compra y venta en las principales ciudades del país para este 29 de septiembre, recuerde que estos precios pueden variar dependiendo a la casa de cambio a la que se dirija:

Bogotá D.C. – Te compran: $3,880 | Te venden: $3,980

– Te compran: | Te venden: Medellín – Te compran: $3,800 | Te venden: $3,940

– Te compran: | Te venden: Cali – Te compran: $3,800 | Te venden: $3,980

– Te compran: | Te venden: Cartagena – Te compran: $3,750 | Te venden: $3,980

– Te compran: | Te venden: Cúcuta – Te compran: $3,800 | Te venden: $3,850

– Te compran: | Te venden: Pereira – Te compran: $3,730 | Te venden: $3,800

Un punto a tener en cuenta dentro de estos precios que se manejan en Colombia, es que Bogotá, tiene el valor más alto en la compra y venta, mientras que en Pereira, la compra es la más baja.

Otras noticias: ¿Dólar bajará a $3.700? Razones de la caída y sectores de la economía colombiana que se benefician