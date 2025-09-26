¿Dólar bajará a $3.700? Razones de la caída y sectores de la economía colombiana que se benefician

El dólar en Colombia ha venido perdiendo fuerza en los últimos días, de hecho, ha estado rondando dígitos que no se veían hace 15 o 16 meses. La tasa de cambio ha perdido impulso por varios hechos clave de la economía, con foco en sucesos internacionales.

Uno de los hechos que más llama la atención es lo que pueda pasar con el manejo de las tasas de interés de la FED, la Reserva Federal, al tiempo que sube la tensión de los conflictos en Europa.

Si bien la moneda estadounidense no ha bajado de los $3.800, hay altas expectativas por la pérdida de impulso de la tasa de cambio y hasta qué punto podría llegar, hay quienes indican que podría llegar a los $3.700

Hoy el precio del dólar en Colombia cierra en $3.896.045

Dólar a $3.700

Según José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y actual Rector de la Universidad EIA, en este momento hay razones que pueden llevar a pensar en una tendencia a la baja, pero también al alza, algunas de esas tendencias son:

Tendencia a la baja:

Esta es una tendencia global, las monedas del mundo se han fortalecido en general, contra el dólar.

en general, contra el dólar. Comportamiento de los precios internacionales del petróleo : cada vez que el petróleo tiende al alza, se genera una caída del dólar. “En este momento ha habido un pequeño aumento del precio del petróleo, lo que está generando la caída del dólar”.

: cada vez que el petróleo tiende al alza, se genera una caída del dólar. “En este momento ha habido un pequeño aumento del precio del petróleo, lo que está generando la caída del dólar”. Comportamiento de la balanza comercial : se están dando importaciones crecientes, lo que quiere decir que la balanza comercial tiende a la baja, eso llevaría al alza de la tasa de cambio.

: se están dando importaciones crecientes, lo que quiere decir que la balanza comercial tiende a la baja, eso llevaría al alza de la tasa de cambio. Divisas que están ingresando por la producción de coca en Colombia: Esa incertidumbre por las divisas que pueden estar asociadas al tráfico de estupefacientes llevarían la tasa de cambio de nuevo a la baja.

¿Podría seguir bajando el dólar?

El experto indica que es difícil anticiparse a este tema, pero “sí puede haber una tendencia a un movimiento a la baja, pero más temprano que tarde volverá a aumentar”

A quiénes beneficia la caída del dólar

La baja del dólar beneficia principalmente a quienes hacen procesos de importación, a quiénes se han endeudado en dólares, a turistas colombianos cuando salen al exterior, el proceso de disminución de precios en el país porque se favorecen las importaciones y los insumos se hacen menos costosos.