¡Bajó de nuevo! Precio del dólar en Colombia para HOY 26 de septiembre, según Banco de la República

El precio de la divisa estadounidense presentó una nueva disminución frente al precio de cierre que tuvo el día de ayer, 25 de septiembre ($3,908), esta vez de 8 pesos colombianos, por lo que bajó nuevamente de la barrera de los $3,900 pesos.

El precio de apertura del dólar estadounidense para hoy, 26 de septiembre, es de $3,898 pesos, según lo presentado en la página web del Banco de la República. A pesar de presentar una disminución, en los últimos días han sido más importantes los aumentos que las disminuciones, es por esta razón que actualmente se encuentra más cerca de los $3,900 que de los $3,800 pesos colombianos.

Relación entre el dólar e inversiones

Al hablar del comportamiento del dólar, usualmente se hace referencia a las fluctuaciones que tiene su precio frente a otras divisas, en este caso, al peso colombiano. Esto, dado que la divisa americana cada día se establece en un precio diferente, lo que varía la cantidad de pesos que debe dar por cada dólar.

Por esta razón, debe conocer de qué manera le puede afectar sus inversiones estos constantes cambios en el valor del dólar, pues a pesar de que las esté realizando en pesos colombianos, se podrían ver afectadas.

Según esto, además de las inversiones que realiza en el exterior, como la compra de acciones de diferentes empresas domiciliadas en el extranjero, debe conocer el movimiento de su inversión, pues por ejemplo, en los fondos de inversión colectiva, las fluctuaciones del dólar podrían aumentar o disminuir su inversión.

Entendiendo esto, debe conocer los factores que influyen en los constantes cambios de precio del dólar tanto a corto como largo plazo. En los periodos de tiempo menores, las principales variables en el valor de la divisa estadounidense se deben a la cantidad de especulaciones y la caja de los bancos, como principales motores que dictan el aumento o disminución del precio en frecuencias diarias y hasta menores.

Por otro lado, en los periodos de mayor extensión, las especulaciones suelen ser compensativas, es decir, las compras y las ventas tienden a ser iguales. Además, en estos plazos, la caja de los bancos no suele ser un factor importante, pues el punto de mayor importancia es el crecimiento económico del país, que fundamenta si el precio del dólar será mayor o menor.

Con base en esto, se entiende que en cuanto a las inversiones a corto plazo, pueden ser en cierta parte impredecible, mientras que a largo plazo, pueden establecer un porcentaje de rendimiento adicional, estableciendo un posible comportamiento de la economía.

Precio del euro en Colombia

Al igual que el precio del dólar, el precio del euro tuvo una leve disminución, esta vez de solo 5 pesos colombianos frente al precio del día de ayer. Según esto, y con base en la información presentada en la plataforma ‘Investing’, el precio de la divisa europea para el día de hoy, es de $4.557 pesos por cada euro.

