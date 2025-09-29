Por defender a su madre, una joven de 22 años asesinó a su padrastro en Medellín

Medellín

Un hombre de 64 años perdió la vida tras ser herido con arma blanca por su hijastra en medio de un hecho de violencia intrafamiliar en el barrio Robledo Pajarito, Occidente de Medellín.

Según el reporte oficial, la Policía recibió la llamada de emergencia de la joven de 22 años quien reconoció ser la responsable de la agresión.

En su versión, la mujer aseguró que su padrastro llegó en estado alterado e intentó agredirla tanto a ella como a su madre. En medio de la confrontación, tomó un cuchillo y lo hirió en el pecho.

Detalles e investigaciones

Fue hasta las 10:30 p.m. que una patrulla se desplazó al lugar y, al ingresar a la vivienda, encontró a Fernando Enrique Cadavid Rivera, de 64 años, tendido muerto en las escaleras. Minutos más tarde, unidades del CTI de la Fiscalía, en coordinación con el fiscal del caso, realizaron la inspección técnica al cadáver y recolectaron el material probatorio para dar inicio a la investigación.

La joven de 22 años fue capturada en el sitio y puesta a disposición de la autoridad competente. Mientras tanto, la Fiscalía adelanta las indagaciones para esclarecer las circunstancias exactas del caso de violencia en la capital antioqueña.