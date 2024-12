26 casos de violencia intrafamiliar se registran diariamente en Medellín

Medellín, Antioquia

Los concejales de Medellín alertaron sobre el incremento de casos de violencia intrafamiliar, pues este año se están registrando 26 casos diarios en promedio y en el 71 % de estos hay mujeres involucradas. En total serían 7.956 los hechos de violencia contra mujeres ocurridos este año en Medellín.

El concejal Brisvany Arenas expresó su preocupación por la violencia intrafamiliar, asegurando que en el 45% de los casos de maltrato a mujeres el agresor es su expareja.

“Yo creo que también hay que ser implacables frente a ese tipo de cosas, no se puede tolerar el tema de violencia. Y violencia no son solamente golpes físicos, no. Hay violencia verbal, hay violencia psicológica, hay violencia económica, y hay que tratar de trabajar precisamente en la familia para acabar con esos constructos que le han hecho tanto daño a nuestra sociedad, porque precisamente queremos una sociedad en paz y la paz se aprende en casa”, afirmó.

La violencia contra hombres también aumentó, pasando de 3.094 casos en 2023 a 3.241 este año. A nivel departamental las cifras también causan alerta, pues ya han sido recibidas 13 mil denuncias relacionadas con violencia intrafamiliar.

Lea también: Tasa de seguridad en Antioquia será cobrada a partir del 1 de enero con o sin ayuda de EPM

Pese a que la ciudad cuenta con 21 Centros Integrales para la Familia, no son suficientes para atender la problemática, por lo que ya se ha anunciado la creación de siete nuevas inspecciones. Por su parte, el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, anunció la priorización del delito de violencia intrafamiliar y la creación de un grupo especial para combatirlo.

Este equipo estará compuesto por fiscales, policías judiciales y analistas especializados, quienes trabajarán de manera articulada para atender y combatir este flagelo.

“Hemos priorizado un nuevo delito y es la violencia intrafamiliar y eso tiene unas repercusiones por sobre todo operativas que esperamos nos den más capacidad y mayores herramientas a la hora de luchar contra este fenómeno. ¿Qué implica eso? Unos fiscales destacados, una policía judicial destacada y un componente de analistas y funcionarios del Gobierno destacados”, dijo el secretario.

Las comunas de Belén, Robledo y Aranjuez son las que registran el mayor número de casos de violencia intrafamiliar.

Lea también: En 40% aumentaron ventas en Provenza. Hay expectativa con los locales que abrirá Karol G

Ante este panorama, la concejala Paulina Suárez destacó la necesidad de contar con defensores nocturnos en las Comisarías de Permanencia.

La secretaria de las Mujeres, Valeria Molina, indicó que con un programa de sensibilización dirigido a agresores han acompañado a 4.254 hombres para prevenir y reducir la reincidencia en casos de violencia de género.